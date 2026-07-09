Quần vợt Thanh Hóa giành 5 huy chương tại Giải Vô địch trẻ Quốc gia 2026

Tại Giải Quần vợt Vô địch trẻ Quốc gia năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) Quần vợt tỉnh Thanh Hóa đã giành được 1 huy chương vàng (HCV), 4 huy chương đồng (HCĐ). Đây là thành tích đáng khích lệ của quần vợt trẻ Thanh Hóa tại giải đấu năm nay.

Thầy trò huấn luyện viên trưởng Phạm Trung Dũng có một giải đấu thành công.

Giải diễn ra từ ngày 1 - 8/7 tại thành phố Hồ Chí Minh do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, quy tụ hơn 400 vận động viên trẻ xuất sắc đến từ 14 đoàn quần vợt trên cả nước, tranh tài ở các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đoàn thể thao Thanh Hóa tham gia giải gồm 2 huấn luyện viên và 8 VĐV, giành được 5 huy chương các loại. Trong đó, cặp VĐV Trần Thị Ngọc Minh, Lê Bảo Anh giành HCV nội dung đôi nữ nhóm tuổi U16.

Trần Thị Ngọc Minh, Lê Bảo Anh xuất sắc giành HCV nội dung đôi nữ nhóm tuổi U16.

Các VĐV giành HCĐ gồm: Lò Thị Thùy Vy, Lê Thị Bích Hằng nội dung đôi nữ nhóm tuổi U11; Phạm Trần Quang Minh, Lò Thị Thùy Vy nội dung đôi nam - nữ nhóm tuổi U14; Bùi Quang Tùng, Lê Bảo Anh nội dung đôi nam - nữ nhóm tuổi U16; Lương Anh Phúc, Trần Thị Ngọc Minh nội dung đôi nam - nữ nhóm tuổi U16.

Đây không chỉ là dịp để các tay vợt trẻ của đội tuyển Thanh Hóa cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu với những tay vợt trẻ hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng kế cận chất lượng cho đội tuyển tuyến tỉnh, đội tuyển quốc gia.

Anh Tuân