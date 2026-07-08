Lộ diện cặp đấu chung kết lứa tuổi U8

Sau những trận bán kết hấp dẫn chiều 8/7, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã xác định được 2 đội bóng xuất sắc nhất lứa tuổi U8 góp mặt trong trận chung kết.

Ở trận bán kết 1 là cuộc so tài hấp dẫn giữa U8 Ngọc Lặc và U8 Thiệu Hóa. Trước khi bước vào bán kết 1, cả 2 đội đều thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng bảng. Trong khi Ngọc Lặc giành vị trí nhất bảng A sau 2 trận toàn thắng, ghi 12 bàn thắng và lọt lưới 3 bàn thì Thiệu Hóa giữ vị trí Nhì bảng C sau khi giành 2 trận thắng, 1 trận thua, ghi 10 bàn thắng, lọt lưới 2 bàn.

Hai đội tổ chức lên bóng, tấn công ngay từ đầu. Nhi đồng Thiệu Hóa với linh hồn là cầu thủ số 9 Tô Hoàng Minh Long tỏ rõ quyết tâm khi đẩy cao đội hình, tạo ra những đường bóng áp sát khung thành đội bạn, uy hiếp khung thành thủ môn Trịnh Đức Khang. Trong khi đó Ngọc Lặc kiên trì hóa giải các đợt phản công của đối phương và chờ đợi cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút 7 khi Trần Đình Hoàng Duy đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Ngọc Lặc. Tuy nhiên ngay sau khi người hâm mộ Ngọc Lặc còn đang ăn mừng, ở pha giao bóng giữa sân Lê Hà Dương đã tung cú sút uy lực gỡ hòa 1-1 cho Thiệu Hóa.

Liên tiếp những phút tiếp theo của hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co, chơi ăn miếng trả miếng và nỗ lực tung ra những tình huống phản công. Phút 17 từ cú sút bên cánh, Lê Hà Dương tiếp tục ghi cú đúp nâng tỷ số lên 2 -1. Phút 19, Ngọc Lặc có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Trong 2 phút, từ 22 đến 23 mỗi bên ghi thêm một bàn để khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-3.

Đông đảo cổ động viên cổ vũ cho 2 đội bóng.

Bước sang hiệp 2, Thiệu Hóa là đội chơi nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, Ngọc Lặc lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và kiên trì chờ đợi thời cơ. Thiệu Hóa có bàn thắng vượt lên ở phút 31 do công của đội trưởng Tô Hoàng Minh Long. Tuy nhiên nỗ lực của Ngọc Lặc đã được đền đáp khi Lê Thế Hưng san bằng tỷ số ở phút 39. Hai đội hòa nhau 4-4 và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Loạt sút luân lưu đã mang đến những phút giây nghẹt thở trên sân. Mỗi bước chạy đà, mỗi cú sút đều khiến nhịp tim của các cầu thủ nhí, ban huấn luyện và đông đảo khán giả trên khán đài như chùng xuống rồi lại vỡ òa theo từng diễn biến. Bản lĩnh của các cầu thủ Thiệu Hóa được thể hiện đúng lúc. Đội bóng U8 Thiệu Hóa giành chiến thắng 4 -1 trên chấm penalty và trở thành cái tên góp mặt tại trận chung kết.

Ban huấn luyện và cầu thủ Thiệu Hóa ăn mừng chiến thắng.

Ở trận bán kết 2 là cuộc so tài của U8 Nghi Sơn (áo xanh) và U8 Hà Trung. Trước bán kết Nghi Sơn đã lần lượt vượt qua U8 Thạch Thành và U8 Bách khoa Thường Xuân, ghi 11 bàn thắng và chưa lọt lưới bàn nào. Trong khi đó Hà Trung toàn thắng cả 3 trận để giữ vị trí nhất bảng C với những chiến thắng cách biệt trước Thiệu Hóa, Phú An Phát - Đông vệ 2 và Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành. Đội Hà Trung ghi tới 15 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 bàn.

Ở trận đấu này Nghi Sơn (áo xanh) được đánh giá cao hơn khi sở hữu lực lượng hung hậu và nhiều cầu thủ có kỹ thuật và lối chơi giàu tốc độ.

Những phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với sự thận trọng của cả 2 đội. Những phút đầu chủ yếu là màn thăm dò khi hai bên tập trung kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế sai lầm nơi hàng thủ. Thế trận diễn ra cân bằng khiến 2 đội chưa thể tạo ra những cơ hội thật sự rõ nét để mở tỷ số. Hiệp 1 trận đấu giữa Nghi Sơn và Hà Trung khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Hà Trung nhập cuộc chủ động và đã có bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Lê Quang Khải từ một pha đá phạt. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau đó, Vũ Xuân Nam đã sút bóng thẳng từ pha giao bóng ở giữa sân, san bằng tỷ số. Những phút tiếp theo Hà Trung nỗ lực tấn công nhưng các pha bóng đều không mang lại hiệu quả. Trong khi đó với lối chơi mạch lạc, khả năng phối hợp tốt cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, các cầu thủ Nghi Sơn liên tục tạo ra sức ép lên phần sân đối phương.

Điểm nhấn của trận đấu là sự tỏa sáng của cá nhân bên phía Nghi Sơn. Ngôi sao sáng nhất là Vũ Bá Hiệp Quốc đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Hà Trung để ghi 3 bàn thắng vào các phút 28, 31 và 37, giúp Nghi Sơn vươn lên dẫn 4-1.

Các cầu thủ U8 Nghi Sơn ăn mừng bàn thắng.

Bị dẫn bàn, Hà Trung nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội bóng này chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ bên phía Nghi Sơn. Trong khi đó, với pha phản công mẫu mực ở phút cuối cùng, Bùi Anh Tuấn đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 cho U8 Nghi Sơn.

Như vậy, sau lượt trận bán kết, U8 Nghi Sơn và Thiệu Hóa đã giành vé vào chơi trận chung kết, tiến gần hơn tới cuộc đua vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn. Trận chung kết diễn ra chiều 9/7 trên sân bóng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành.

Anh Tuân