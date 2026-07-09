Màn tái ngộ duyên nợ

Trận chung kết lứa tuổi U8 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn sẽ là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa U8 Thiệu Hóa và U8 Nghi Sơn. Một năm trước, chính hai đội bóng này đã gặp nhau ở trận đấu cuối cùng và Thiệu Hóa là những người nâng cao chức vô địch.

Đội bóng Nghi Sơn đang rất quyết tâm hướng đến lần đầu tiên vô địch ở lứa tuổi U8.

Nếu xét về phong độ, U8 Nghi Sơn đang là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất giải. Đội bóng miền biển đã thể hiện sức mạnh ngay từ vòng bảng khi đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Thạch Thành với tỷ số 3-0, trước khi thắng đậm Bách Khoa Thường Xuân 8-0 để giành vé vào bán kết.

Tại vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất, Nghi Sơn tiếp tục cho thấy sự ổn định bằng chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Hà Trung.

Vũ Xuân Nam đang là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự của U8 Nghi Sơn.

Điều đáng nói hơn, đây đã là lần thứ tư trong năm mùa giải gần nhất Nghi Sơn góp mặt ở trận chung kết U8 - thành tích gần như chưa có tiền lệ trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, trong ba lần trước đó, họ chưa một lần bước lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, trận chung kết năm nay không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của một “ông lớn” ở sân chơi bóng đá nhi đồng xứ Thanh, mà còn là dịp để đội bóng này đòi lại món nợ trước chính Thiệu Hóa ở trận chung kết U8 năm 2025.

Thiệu Hóa (áo xanh) càng thi đấu càng thể hiện bản lĩnh.

Ở chiều ngược lại, hành trình của U8 Thiệu Hóa lại mang màu sắc của bản lĩnh và sự lì lợm.

Không còn màn trình diễn áp đảo như mùa giải năm 2025, nhà đương kim vô địch khởi đầu bằng thất bại 1-4 trước Hà Trung. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp với cùng thế trận thuyết phục trước BVĐK Trí Đức Thành (4-0) và Phú An Phát - Đông Vệ 2 (5-0) đã giúp đội bóng của HLV Lê Văn Sơn giành vị trí nhì bảng để góp mặt ở bán kết.

U8 Thiệu Hóa đánh bại U8 Ngọc Lặc trên chấm luân lưu may rủi.

Thử thách lớn nhất của Thiệu Hóa đến ở trận bán kết gặp Ngọc Lặc - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và hòa nhau 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức.

Trên chấm luân lưu, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng khi Thiệu Hóa giành chiến thắng 4-1 để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết U8 giữa Thiệu Hóa và Nghi Sơn diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều nay 9/7.

Xét tương quan lực lượng, Nghi Sơn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ đội hình đồng đều ở cả ba tuyến.

Tuy nhiên, Thiệu Hóa chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này càng chơi càng cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn.

Khi duyên nợ đối đầu, bản lĩnh và khát khao chiến thắng cùng hội tụ, trận chung kết U8 hứa hẹn sẽ là màn khép lại đầy cảm xúc cho lứa tuổi nhỏ nhất của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Hoàng Sơn