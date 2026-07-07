Khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lập trình và robotics trong thế hệ trẻ

Ngày 7/7, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Sáng tạo Công nghệ 8 Bit tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu tại buổi trao giải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Ban Tổ chức trao Giấy khen cho Trường THCS Trần Mai Ninh và Trường Tiểu học Quảng Thành - hai đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất.

Vòng chung kết có 242 thí sinh xuất sắc thuộc các khối tiểu học, THCS, THPT, được lựa chọn từ các xã, phường, đoàn trực thuộc và các trung tâm sáng tạo công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh được chia thành 2 bảng: Bảng R1 thi kỹ năng lập trình cấp tiểu học; bảng R2 thi kỹ năng lập trình cấp trung học cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội thi không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ điều khiển robot mà còn thể hiện tư duy lập trình, khả năng phân tích, làm việc nhóm, sự bình tĩnh trong thi đấu và khả năng xử lý linh hoạt trước các tình huống phát sinh. Trong đó, nhiều đội thi đã có sự đầu tư bài bản ngay từ giai đoạn chuẩn bị, dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, tối ưu chương trình điều khiển và cải tiến chiến thuật thi đấu.

Các đại biểu dự buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Phát biểu tại buổi trao giải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương sự phối hợp của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh trong việc tạo điều kiện để các em tham gia một sân chơi bổ ích, giàu tính sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi tổng kết cuộc thi.

Đồng chí nhấn mạnh, Cuộc thi sáng tạo Robotics tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, năm 2026 là sân chơi khoa học, công nghệ quy mô cấp tỉnh dành cho thanh, thiếu nhi, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lập trình và robotics trong thế hệ trẻ; đồng thời tạo tiền đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh trong tương lai.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức nhiều sân chơi khoa học, công nghệ thiết thực; qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, khuyến khích thanh, thiếu nhi ứng dụng khoa học, công nghệ vào học tập và cuộc sống.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất bảng R2.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất bảng R1.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh và trao huy chương, giấy chứng nhận cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc.

Quốc Hương