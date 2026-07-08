BVĐK Trí Đức Thành 2 và phường Hạc Thành thẳng tiến chung kết U10

Chiều 8/7, hai trận bán kết lứa tuổi U10 Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã diễn ra sôi nổi, qua đó xác định hai đội bóng xuất sắc góp mặt ở trận chung kết là FC BVĐK Trí Đức Thành 2 và FC Phường Hạc Thành.

Ngân Đại Bảo cùng U10 BVĐK Trí Đức Thành 2 gây bất ngờ khi giành chiến thắng 7-2 trước Thạch Thành tại bán kết.

Ở trận bán kết đầu tiên, cuộc đối đầu giữa FC Thạch Thành và FC BVĐK Trí Đức Thành 2 được đánh giá cân tài cân sức khi cả hai đều vừa tạo nên những màn ngược dòng ấn tượng tại vòng tứ kết.

Thạch Thành sở hữu lối chơi đồng đều, trong khi BVĐK Trí Đức Thành 2 tiếp tục đặt niềm tin vào phong độ chói sáng của Ngân Đại Bảo - cầu thủ được nhiều người hâm mộ ví như “Messi” của giải đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, BVĐK Trí Đức Thành 2 đã khiến tất cả bất ngờ khi liên tiếp ghi bàn để vươn lên dẫn trước 4-0. Điểm nhấn của hiệp đấu đầu tiên tiếp tục thuộc về Ngân Đại Bảo với màn trình diễn bùng nổ.

Cầu thủ mang áo số 10 liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha xử lý kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc bén, trong đó chỉ trong ít phút đầu trận đã hoàn tất cú hat-trick với các pha lập công ở các phút 4, 5 và 7.

U10 Thạch Thành gặp bối rối trước sức ép liên tục của đối thủ.

Bị dẫn sâu từ rất sớm, Thạch Thành phần nào chịu áp lực tâm lý. Dù rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại và ghi được hai bàn thắng, đội bóng miền núi vẫn không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng như ở vòng tứ kết.

Chung cuộc, BVĐK Trí Đức Thành 2 giành chiến thắng thuyết phục 7-2 để lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết. Trong khi đó, Thạch Thành khép lại một mùa giải đáng nhớ với tấm huy chương đồng cùng màn trình diễn giàu bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Thế Tài.

Nỗi buồn của Tào Khánh Toàn - cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U10 Thạch Thành mùa giải năm nay.

U10 Hạc Thành (áo đỏ) thể hiện đẳng cấp khác biệt so với đối thủ.

Ở trận bán kết còn lại, FC Phường Hạc Thành tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng cử viên số một cho chức vô địch khi đánh bại FC Định Hòa với tỷ số đậm 10-2.

Dù Định Hòa đã gây tiếng vang lớn bằng hành trình vào bán kết ngay trong lần đầu tham dự giải, đội bóng tân binh không thể tạo thêm bất ngờ trước một Phường Hạc Thành thi đấu quá vượt trội.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận. Việt Anh mở tỷ số ở phút thứ 5 trước khi Gia Khánh tiếp tục tỏa sáng với bốn pha lập công. Bên cạnh đó, Trần Hữu Minh cũng đóng góp một cú đúp, cùng các đồng đội tạo nên cơn mưa bàn thắng để ấn định chiến thắng 10-2.

Gia Khánh tiếp tục toả sáng với 4 bàn thắng.

Chiến thắng áp đảo giúp FC Phường Hạc Thành giành quyền vào chung kết với phong độ cực kỳ thuyết phục, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Dù dừng bước ở bán kết, FC Định Hòa vẫn có thể tự hào về hành trình đáng nhớ. Ngay trong lần đầu góp mặt tại giải, đội bóng non trẻ đã xuất sắc giành huy chương đồng sau khi liên tiếp tạo nên những bất ngờ, đặc biệt là chiến thắng trước Thiệu Hóa ở vòng tứ kết.

U10 Định Hoà rời giải với tấm huy chương đồng ở lần đầu tham gia.

Với kết quả này, trận chung kết lứa tuổi U10 sẽ là cuộc so tài giữa FC Phường Hạc Thành và FC BVĐK Trí Đức Thành 2. Trận đấu hứa hẹn mang đến màn tranh tài hấp dẫn giữa hàng công bùng nổ của đội chủ nhà và phong độ chói sáng của “Messi nhí” Ngân Đại Bảo.

Hoàng Sơn