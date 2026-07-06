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Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/7 tại cống tiêu úng Ngọc Giáp, sông Lý, giáp ranh giữa xã Tiên Trang và Quảng Chính, người dân cho biết có tình trạng nước sông đục, cá bị ngạt nổi trên mặt sông. Nhiều người dân ra vớt cá và livestream trên mạng xã hội gây hoang mang cho dư luận.

Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Ngày 4/7 tại cống tiêu úng Ngọc Giáp, sông Lý, giáp ranh giữa xã Tiên Trang và Quảng Chính, người dân cho biết có tình trạng nước sông đục, cá bị ngạt nổi trên mặt sông. Nhiều người dân ra vớt cá và livestream trên mạng xã hội gây hoang mang cho dư luận.

Video: Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi.

Sau khi nhận được phản ánh, chiều 6/7 phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Thanh Hoá đã có mặt tại cống tiêu úng Ngọc Giáp để ghi nhận tình hình.

Tại thời điểm, nước sông đã trong trở lại, không còn vệt nước đen hay mảng nước đục như những hình ảnh lan truyền trước đó.

Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Trên mặt sông không ghi nhận tình trạng cá ngạt nổi hay người dân tập trung vớt cá. Không khí tại khu vực diễn ra yên ả, hoạt động vận hành cống diễn ra bình thường.

Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Ông Bùi Sỹ Tuyến, nhân viên Tổ tiêu cống Ngọc Giáp cho biết: “Cách đây ba ngày, do dự báo thời tiết sắp có mưa và lúa mới cấy nên đơn vị đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên về việc tiêu bớt nước để bảo vệ sản xuất. Khi thực hiện việc tiêu nước, lớp bùn lắng ở phía trên bị khuấy động, khiến dòng nước tạm thời chuyển sang màu đen”.

Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Ông Tuyến khẳng định hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút. Sau thời gian đó, sắc đen trôi đi hết và nước quay trở lại màu sắc bình thường.

Ông nhấn mạnh rằng, nước trong hệ thống sông Lý không bị ô nhiễm, nước rất ngọt, trong và đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Làm rõ hiện tượng nước sông Lý đổi màu, cá nổi

Sự việc một lần nữa cho thấy, trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và cơ quan chức năng để có cái nhìn đầy đủ, khách quan.

Việc xác minh kịp thời cũng góp phần hạn chế những suy diễn thiếu căn cứ, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất tại địa phương.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Truyền hình Thanh Hoá #sông Lý #người dân #Báo và Phát thanh #Ô nhiễm #Mạng xã hội #Sản xuất nông nghiệp #Hoang mang #Livestream #Dự báo thời tiết

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