Quan tâm phát triển kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới

Với vị thế nằm ven biển, cửa ngõ Khu Kinh tế Nghi Sơn, phường Hải Bình sở hữu tiềm năng biển đảo và ngư trường rộng lớn, là địa bàn chiến lược trong phát triển kinh tế biển của tỉnh. Nắm rõ lợi thế đó, Đảng bộ phường đã đặt phát triển kinh tế biển vào vị trí trung tâm, coi đây là một trong ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030, tạo động lực đưa Hải Bình trở thành trung tâm đô thị - du lịch biển đảo trọng điểm của tỉnh.

Cảng cá Lạch Bạng là lợi thế để phường Hải Bình phát triển kinh tế biển.

Phường Hải Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường gồm: Hải Bình, Tĩnh Hải và Mai Lâm theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Sau hợp nhất, phường có diện tích tự nhiên 37,74km2, dân số hơn 33.600 người, với 7.760 hộ dân, 19 tổ dân phố, 186 tàu cá. Đây là lực lượng nòng cốt bám biển, giữ vững ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Giai đoạn 2020-2025 sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của phường đạt bình quân 35.000 tấn/năm; dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh với 58 tàu thu mua trực tiếp trên biển, sản lượng thu mua đạt 60.000 tấn/năm. Giá trị chế biến thủy sản bình quân đạt 16.000 tấn/năm; trong đó, sản lượng nước mắm truyền thống khoảng 100.000 lít/năm. Trên địa bàn phường có 3 sản phẩm thủy sản đã được công nhận OCOP 3 sao, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương, đem lại thu nhập ổn định hơn 64 tỷ đồng cho cư dân.

Không chỉ chú trọng khai thác, Hải Bình còn phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ mới, từng bước hình thành các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, cá lồng trên biển, tạo giá trị kinh tế bền vững. Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là gần 830ha, trong đó 500ha trên đảo Mê được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo sinh thái ven biển, tỷ lệ che phủ rừng đạt 19,5%, góp phần chắn sóng, chống xói lở bờ biển.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Hải Bình đã quan tâm đến hạ tầng phát triển kinh tế với việc đầu tư hơn 215 tỷ đồng xây dựng trên 30 công trình trọng điểm gồm đường giao thông liên tổ dân phố được nhựa hóa, bê tông hóa, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, camera an ninh được lắp đặt đồng bộ. Chợ Hải Bình, chợ Mai Lâm được cải tạo, nâng cấp, trở thành trung tâm giao thương lớn của cư dân ven biển. Các bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền được quy hoạch bài bản, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn.

Chủ tịch UBND phường Hải Bình Phạm Hoài Nam cho biết: "Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu xây dựng phường trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị hiện đại và du lịch biển đảo trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường phát triển và trong nhóm đầu toàn tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ, trong đó tập trung phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của địa phương và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế biển, đảo; thu hút đầu tư công nghệ cao. Lấy công nghiệp - xây dựng làm nền tảng, thương mại - dịch vụ - du lịch là mũi nhọn; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng đô thị, công nghiệp".

Với lợi thế là phường ven biển, Hải Bình xác định phát triển du lịch biển là ngành mũi nhọn. Giai đoạn 2021-2025 phường đã đón gần 800.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng. Hiện phường có 7 cơ sở lưu trú với 819 phòng, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ phường định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ trải nghiệm biển đảo gắn với tiềm năng đảo Mê, phát triển du lịch sinh thái, thể thao biển, hình thành các tour du lịch kết nối với Cảng biển Nghi Sơn.

Cùng với phát triển du lịch, Hải Bình thúc đẩy thương mại - dịch vụ, hình thành các tuyến phố văn minh, khuyến khích mô hình “chợ không dùng tiền mặt”, phát triển thương mại điện tử phục vụ khách du lịch. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, gìn giữ môi trường biển trong lành được triển khai đồng bộ. Quan tâm hơn nữa công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phường đã xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Camera giám sát gắn với công tác ANTT”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Trường - phường - trạm an ninh trật tự”, góp phần bảo vệ an toàn cho hoạt động khai thác, dịch vụ biển. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, kiện toàn, và hoạt động có hiệu quả, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hải Bình đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể, trong đó kinh tế biển là trọng tâm chiến lược. Phường quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, đưa Hải Bình trở thành trung tâm kinh tế biển, đô thị hiện đại của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Minh Hiếu