Kinh tế

Phê duyệt dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai cầu Mọ, xã Xuân Tín

LP (Nguồn UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

Cầu Mọ sau khi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Đình Giang

Dự án nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra làm cuốn trôi cầu Mọ, bảo đảm khôi phục giao thông, kết nối lại mạng lưới đường bộ trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quyết định, công trình được xây dựng mới với quy mô cầu cấp III, gồm 5 nhịp, chiều dài 183,4m, mặt cầu rộng 8m; kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 0,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025. Thời gian thực hiện dự án đến quý III/2026, riêng cầu Mọ phải thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7/2026.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

