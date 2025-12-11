Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Cùng với việc trang bị kiến thức theo nội dung chương trình học, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi sự lệch chuẩn về đạo đức trong xã hội có chiều hướng gia tăng.

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường cho đoàn viên, học sinh, sinh viên do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, trong những năm qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp từ việc tuyên truyền, đổi mới cách dạy, học đối với môn giáo dục công dân đến tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn... Các trường học đã chú trọng đưa văn hóa ứng xử; giáo dục giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục, phòng ngừa ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội; kỹ năng lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác... lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đặc biệt, nhiều trường còn xây dựng kịch bản, nội dung chương trình truyền thông giáo dục đến đông đảo học sinh. Đồng thời tổ chức các hoạt động như: xây dựng tiểu phẩm, thi hùng biện; phối hợp với các ban, ngành như tư pháp, công an... tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Cùng với ngành giáo dục, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thanh, thiếu niên. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các diễn đàn, tọa đàm; hội thi, hội diễn, nói chuyện truyền thống được thực hiện thường xuyên, liên tục. Một số mô hình, câu lạc bộ (CLB) học thuật, CLB giáo dục pháp luật; CLB phòng, chống tệ nạn xã hội đã được các cấp bộ đoàn thành lập và duy trì nhằm nâng cao kiến thức phục vụ cho việc học, cũng như cung cấp các kiến thức về pháp luật, tệ nạn xã hội, giới tính, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tự vệ... cho học sinh, thanh, thiếu niên. Đặc biệt, nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn còn phối hợp với hội cựu chiến binh mời các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh nói chuyện với thiếu nhi và đoàn viên về lịch sử dân tộc, nêu gương sáng về tinh thần vượt khó, lối sống gương mẫu, ý thức kỷ luật của người lính Cụ Hồ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tuyên truyền, nhân rộng những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của các gương học sinh tiêu biểu...

Sự quan tâm vào cuộc tích cực từ nhiều phía đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa có tinh thần cầu tiến, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Các vụ, việc xảy ra có liên quan đến học sinh như bạo lực học đường, vi phạm đạo đức, có hành vi cấu thành tội phạm... có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ bạo lực học đường; trong đó có vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như vụ nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị đánh và phát tán clip lên mạng xã hội; vụ một số học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình đánh nhau khiến 1 học sinh tử vong; vụ việc một nam sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, xã Triệu Sơn bị nhóm học sinh lớp 11 đánh hội đồng, sau đó tử vong... Thực trạng này đã để lại dư chấn và hệ lụy không hề nhỏ. Nó giống như một chấm mực đen trên tờ giấy trắng, gây tâm lý hoài nghi, mất niềm tin, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Câu chuyện về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh không phải là mới, nhưng đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 học sinh các cấp, do đó, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các em có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần rèn luyện, hình thành lối sống có trách nhiệm và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp; thúc đẩy hành vi mang tính tích cực, giảm bớt tỷ lệ phạm pháp. Nhiều người cho rằng, trong nhiệm vụ này, ngoài sự nỗ lực của nhà trường, cần có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa gia đình và xã hội. Trong đó, nhà trường giữ vai trò định hướng, uốn nắn những hành vi của học sinh theo chuẩn mực chung. Gia đình và xã hội là môi trường vun đắp, nuôi dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành giá trị đạo đức cho học sinh. Đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn khách quan về việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Bài và ảnh: Phong Sắc