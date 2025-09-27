Quan chức UAE tuyên bố Israel sẽ không sáp nhập Bờ Tây

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash, ngày 27/9 cho biết Israel sẽ không tiến hành sáp nhập Bờ Tây sau khi diễn ra cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đăng tải trên mạng xã hội X, ông Gargash chia sẻ: “Cũng như lập trường kiên quyết của UAE đã giúp khép lại hồ sơ sáp nhập các vùng đất Palestine của Israel, cuộc gặp giữa (Ngoại trưởng) Abdullah bin Zayed và Thủ tướng Israel tại New York là một bước đi táo bạo nhằm ủng hộ các nỗ lực quốc tế chấm dứt chiến tranh Gaza và đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài, chấm dứt thảm kịch nhân đạo và củng cố con đường hướng tới hòa bình.”

Ngoại trưởng Bin Zayed và Thủ tướng Netanyahu đã gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cũng tuyên bố rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây “sẽ không xảy ra.”

Trước đó vào đầu tháng 9, một quan chức cấp cao UAE đã cảnh báo Israel rằng việc sáp nhập Bờ Tây sẽ vượt qua một “lằn ranh đỏ” và “chấm dứt tầm nhìn về hội nhập khu vực”./.

Theo TTXVN