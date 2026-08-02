Quách Thị Lan và đội tiếp sức 4x400m nữ chuẩn bị cho ASIAD 20; Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt nguy cơ mất chức

Quách Thị Lan và đội tiếp sức 4x400m nữ đi tập huấn Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20; Cục diện bảng B, ASEAN Cup 2026: Lào gần như bị loại, Thái Lan rộng cửa đi tiếp; Bryan Mbeumo tỏa sáng rực rỡ, Man Utd lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (2/8).

Quách Thị Lan và đội tiếp sức 4x400m nữ đi tập huấn Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20

Ngày 1/8, đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam gồm các gương mặt trọng điểm như Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Quách Thị Lan đã chính thức lên đường sang Trung Quốc tập huấn trong một tháng.

Tuyển thủ Quách Thị Lan là 1 trong những gương mặt quan trọng của đội tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: Dũng Phương

Đây là giai đoạn nước rút quan trọng nhằm nâng cao chuyên môn, tích lũy thông số kỹ thuật và tạo sự gắn kết tối đa cho tổ tiếp sức nhằm hiện thực hóa mục tiêu tranh chấp huy chương trên đấu trường ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Sự góp mặt của những VĐV giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng được kỳ vọng sẽ làm điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

Cục diện bảng B, ASEAN Cup 2026: Lào gần như bị loại, Thái Lan rộng cửa đi tiếp

Vào chiều tối 1/8, loạt trận thuộc lượt trận thứ ba bảng B, ASEAN Cup 2026 đã diễn ra và chứng kiến những kết quả trái ngược của các đội bóng.

Lào thua ngược Philippines (áo trắng) với tỷ số đậm 1-4. Ảnh: LFF

Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm, nhưng đội tuyển Lào đã để thua ngược 1-4 trước Philippines do phải chơi thiếu người từ phút 14 sau thẻ đỏ của Somsanith, qua đó gần như chắc chắn bị loại với 3 trận toàn thua.

Thái Lan mở toang cánh cửa đi tiếp ở bảng B, ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Trong khi đó, ở trận cầu tâm điểm trên sân Rajamangala, Thái Lan đã đánh bại Malaysia 2-0 nhờ các pha lập công của Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai. Với chiến thắng quan trọng này, “Voi chiến” đã vươn lên dẫn đầu bảng B, rộng cửa bước tiếp vào vòng trong và đẩy Malaysia vào thế khó trong cuộc đua giành vé.

Bryan Mbeumo tỏa sáng rực rỡ, Man Utd lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid

Trong trận giao hữu tâm điểm diễn ra tối 1/8 tại Thụy Điển, Man Utd đã xuất sắc lội ngược dòng hạ gục Atletico Madrid với tỷ số 2-1.

Mbeumo sút 11m ghi bàn gỡ hòa cho Man Utd. Ảnh: Getty

Dù để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5 sau pha lập công của Arnau Ortiz, đoàn quân của HLV Michael Carrick nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra nhiều sức ép.

Tân binh Bryan Mbeumo đã sắm vai người hùng khi thực hiện thành công quả phạt đền san bằng cách biệt ở phút 53, trước khi đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng ở phút 75 từ đường kiến tạo của Jack Fletcher.

Chiến thắng kịch tính trước đối thủ sừng sỏ châu Âu này mang đến tín hiệu tích cực cho “Quỷ đỏ” trước thềm mùa giải mới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt nguy cơ mất chức sau thất bại của kế hoạch thương mại hóa World Cup

Kế hoạch gây tranh cãi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise và bán cổ phần World Cup cho nhà đầu tư tư nhân đã chính thức đổ bể sau làn sóng phản đối dữ dội và lời đe dọa tẩy chay từ UEFA cùng nhiều liên đoàn thành viên.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chấn động với kế hoạch bán cổ phần World Cup. Ảnh: Reuters

Trước áp lực ngày càng gia tăng và sự mất tín nhiệm từ giới lãnh đạo bóng đá, ông Infantino hiện đối mặt với nguy cơ mất chức thông qua ba con đường gồm bỏ phiếu bất tín nhiệm, lệnh cấm từ Ủy ban Đạo đức hoặc thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau, qua đó gợi lại vết xe đổ từng khiến người tiền nhiệm Sepp Blatter phải từ chức năm 2015.

HS