“Quả ngọt” từ phong trào thi đua “Hai tốt”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, nhiều năm qua ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào này, chất lượng giáo dục trong toàn ngành không ngừng nâng cao và đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Thầy, trò Trường THPT Quảng Xương 4, xã Tiên Trang trong giờ học.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cán bộ, giáo viên (CB, GV) và học sinh (HS) Trường THPT Quảng Xương 4, xã Tiên Trang luôn đoàn kết, không ngừng học tập, sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Qua thực hiện phong trào, GV nhà trường đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong giảng dạy, HS tích cực rèn luyện, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện... Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng nâng lên qua từng năm học.

Thầy giáo Vũ Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 cho biết: "Xác định phong trào thi đua là “đòn bẩy” để CB, GV và HS nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như khả năng của mình, nhà trường đã chủ động đẩy mạnh và đổi mới các mặt hoạt động; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp, sự tận tụy, tâm huyết của các thầy, cô giáo. Đặc biệt, đã thực thi nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ở cả 3 phương diện: giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và giáo dục kỹ năng sống cho HS. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, chất lượng dạy và học của nhà trường đã có sự chuyển biến rõ nét. Những năm gần đây, kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi HS giỏi cấp tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ví dụ như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường có tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt 99,8%; toàn trường có tới 63 em đạt 27 điểm trở lên ở các môn xét tuyển đại học. Đặc biệt, nhà trường có 1 thí sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối C00. Về kết quả thi HS giỏi cấp tỉnh, mỗi năm nhà trường có từ 30 đến 35 HS đoạt giải, trong đó kết quả nhiều môn thi như Ngữ văn, Lịch sử luôn nằm trong tốp 10 toàn tỉnh".

Tại Trường THPT Lê Lợi, xã Thọ Xuân, để phong trào thi đua “Hai tốt” mang lại hiệu quả và có tính bền vững, giải pháp then chốt được nhà trường thực thi đó là gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của năm học, với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS. Đặc biệt, nhà trường đã đưa ra những tiêu chí cụ thể, có thời gian thực hiện, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những GV và HS đạt thành tích cao, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng dạy và học. Minh chứng cho thấy, năm học 2023-2024 Trường THPT Lê Lợi xếp thứ ba khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải HS giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất; năm học 2024-2025 nhà trường xếp thứ nhất khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải, trong đó có 9 giải nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, 100% HS đậu tốt nghiệp; có 37 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ nhất toàn tỉnh về số điểm 10...

Theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, không chỉ Trường THPT Quảng Xương 4 hay THPT Lê Lợi, ngay khi được phát động, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và diễn ra sôi nổi ở các đơn vị trường thuộc các cấp học trong tỉnh và mang lại nhiều “quả ngọt”. Những năm gần đây Thanh Hóa luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng HS đạt điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong cả nước. Ví dụ như năm 2023, HS Thanh Hóa đạt 935 điểm 10, trong đó có 1 thủ khoa khối B00. Năm 2024, toàn tỉnh có 914 em đạt điểm 10, xếp thứ nhất cả nước, trong đó có 2 thí sinh được xếp hạng thủ khoa toàn quốc khối C00 và A08. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 số điểm 10 của HS Thanh Hóa đạt được là 1.031 điểm; có 1 thủ khoa khối X06; có 7 á khoa toàn quốc... Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp Thanh Hóa luôn có HS dự thi và đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực. Tính từ năm 2021 đến nay HS Thanh Hóa đoạt 9 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, gồm 5 HCB và 4 HCĐ...

Thực tế đã minh chứng, sự thành công của mỗi ngành, mỗi đơn vị đều gắn với việc phát động, tổ chức phong trào thi đua đúng cách và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và ngành giáo dục không nằm ngoài quy luật đó. Khi mỗi đơn vị trường, mỗi thầy, cô giáo và mỗi HS đồng tâm, hiệp lực, luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thì các phong trào thi đua nói chung, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nói riêng sẽ trở thành dòng chảy xuyên suốt để ngành giáo dục “gặt hái” thêm nhiều “quả ngọt” trong sự nghiệp “trồng người”.

Bài và ảnh: Lê Phong