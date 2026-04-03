“Quả ngọt” từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt để tạo sự phát triển bền vững, giá trị gia tăng cao cho ngành nông nghiệp. Hiện các HTX trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi các vùng sản xuất hiệu quả kinh tế thấp sang các mô hình canh tác hiệu quả cao hơn, không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích canh tác mà còn cải thiện đáng kể thu nhập người nông dân.

Diện tích trồng ớt Zanpeno của HTX dịch vụ nông nghiệp Công Bình, xã Công Chính.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng chuỗi giá trị bền vững, vụ đông xuân 2025-2026, HTX dịch vụ nông nghiệp Công Bình, xã Công Chính đã triển khai mô hình trồng ớt Zanpeno (ớt ngọt) bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Điều đáng chú ý là toàn bộ diện tích 5ha được HTX ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với HTX nông nghiệp hữu cơ Lang Chánh, xã Linh Sơn. Nhờ đó, người dân yên tâm hơn trong sản xuất, giảm thiểu rủi ro về giá cả và đầu ra - vấn đề vốn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Ngay từ đầu, mô hình đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Sau khoảng 3 tháng gieo trồng, cây ớt bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Ghi nhận tại ruộng cho thấy, ớt phát triển đồng đều, quả to, màu sắc đẹp và sai trĩu cành. Nhiều hộ dân bày tỏ sự phấn khởi khi cây trồng mới bước đầu cho kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Hữu Thủy, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Công Bình, cho biết: “Ớt Zanpeno là loại cây trồng hoàn toàn mới đối với đồng đất địa phương. Khi mới đưa vào sản xuất, chúng tôi rất lo lắng về trình độ, điều kiện sản xuất và khả năng tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, cây trồng thích nghi, phát triển tốt; sản phẩm được đơn vị liên kết thu mua, tiêu thụ giá thành cao ổn định. Do đó, chúng tôi dự định mở rộng diện tích trồng trong những vụ tiếp theo”.

Theo tính toán, chi phí đầu tư cho mỗi sào ớt dao động từ 3,3 đến 3,5 triệu đồng. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng, với năng suất ước đạt khoảng 1,7 tấn/sào. Với năng suất này, mô hình được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng truyền thống trên cùng diện tích. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trước mắt, mô hình trồng ớt Zanpeno còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ tại địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Nhận thấy sự lãng phí đất nông nghiệp, cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, HTX dịch vụ nông nghiệp Thăng Thọ, xã Thăng Bình đã tìm kiếm, liên kết với doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất các giống cây trồng mới, như: ớt xuất khẩu, dưa kiếm Nhật, khoai tây trên diện tích đất sản xuất lúa hiệu quả kinh tế thấp hoặc cây riềng trên vùng đất trồng mía, sắn truyền thống... Ông Nguyễn Văn Quân, giám đốc HTX, cho biết: "Nghề nông với cây lúa nước vẫn là nghề chính của người dân địa phương. Do đó, bên cạnh việc du nhập những loại cây trồng mới để nâng cao hiệu quả kinh tế, chúng tôi còn lựa chọn chuyển đổi cơ cấu giống lúa để tìm ra loại giống mới phù hợp với đồng đất địa phương và xu hướng tiêu dùng của thị trường”.

Được biết, với sự giám sát, hỗ trợ của HTX dịch vụ nông nghiệp Thăng Thọ, hằng năm, người dân xã Thăng Bình đã mở rộng sản xuất các loại giống lúa chất lượng cao, như: DS1, R88, ADI69... trung bình đạt từ 15 - 35ha/vụ được sản xuất theo hướng liên kết. Ngoài ra còn một số loại rau màu cũng được tổ chức sản xuất quy mô lớn, ứng dụng các tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân lên hơn 60 triệu đồng/người/năm.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.300 HTX, với 801 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 645/801 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp. Hầu hết ở các HTX này đều năng động lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Không thể phủ nhận những thành công từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây là tiền đề để các HTX tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, giúp thành viên cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và XDNTM. Để giúp HTX “vững tin” trong quá trình sản xuất, hằng năm, Liên minh HTX tỉnh thường tổ chức những khóa tập huấn về tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới để tăng năng suất, chất lượng nông sản... thu hút các HTX nông nghiệp tham gia. Từ đó ứng dụng vào quá trình sản xuất, bước đầu đạt hiệu quả vượt trội, góp phần nâng cao mức sống cho các thành viên”.

Bài và ảnh: Lê Thanh