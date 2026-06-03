Cục Thống kê: Hơn 142,6 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 5 tháng

Ngày 3/6, số liệu từ Cục Thống kê cho thấy nền kinh tế trong năm tháng của năm 2026 ghi nhận sự khởi sắc đáng kể về quy mô doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Trong 5 tháng, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, cả nước có hơn 94,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 1.066,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 432,8 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã tăng mạnh 42,1%, vốn đăng ký tăng 64,8%, mặc dù số lượng lao động có sự sụt giảm nhẹ ở mức 4,7%. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn này đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường còn đón nhận gần 47,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lên con số ấn tượng hơn 142,6 nghìn đơn vị.

Xét riêng trong tháng Năm, hoạt động đăng ký doanh nghiệp có những biến động nhất định. Cả nước ghi nhận hơn 17 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 280,9 nghìn tỷ đồng và gần 75,9 nghìn lao động. So với tháng Tư, tuy số lượng doanh nghiệp giảm 16,5% và số lao động giảm 16,6%, nhưng số vốn đăng ký lại tăng 13,8%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Năm tăng 12,5% và số vốn đăng ký tăng mạnh 79,3%.

Điểm đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Năm đạt 16,5 tỷ đồng, tăng 36,4% so với tháng trước và tăng tới 59,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, trong tháng này cũng có 9,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, dù giảm 3,9% so với tháng Tư nhưng vẫn tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo khu vực kinh tế trong năm tháng, tất cả các lĩnh vực đều ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 70,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 23,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, đạt mức tăng trưởng 52,7%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy có số lượng khiêm tốn với 978 doanh nghiệp nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 56% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn còn những thách thức. Trong năm tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 78,8 nghìn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước cũng ghi nhận hơn 31,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,2% và hơn 19 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 99,1%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng trong tháng Năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 6.746 đơn vị, giảm 23,9% so với tháng trước. Cùng với đó, 8.082 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 3.831 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể./.

Theo TTXVN