Tham khảo cẩm nang tiết kiệm điện để sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

“Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình” và “Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, công nghiệp, tòa nhà” cung cấp giải pháp hữu ích trong lựa chọn, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

“Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình”.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện năng không ngừng tăng cao, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng thông minh là giải pháp mang tính chiến lược, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Ấn phẩm “Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình” và “Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, công nghiệp, tòa nhà” là tài liệu tuyên truyền quan trọng thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững đất nước. Bộ ấn phẩm được biên soạn công phu bởi các chuyên gia của Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nội dung tài liệu bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, dễ tiếp cận, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cẩm nang tiết kiệm trong gia đình được chia thành ba phần chính, tập trung vào từng nhóm thiết bị cụ thể như: thiết bị nhà bếp, thiết bị phòng khách và các thiết bị điện khác. Tài liệu cung cấp hướng dẫn sử dụng hiệu quả các thiết bị thiết yếu như tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, đèn chiếu sáng. Đồng thời, cẩm nang lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn điện, cách xử lý sự cố trong điều kiện mưa bão, ngập nước.

“Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, công nghiệp, tòa nhà”.

Trong khi đó, Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, công nghiệp, tòa nhà nhấn mạnh đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, sử dụng vật liệu cách nhiệt và các thiết bị có hiệu suất cao. Đặc biệt, cẩm nang cũng hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu suất, giảm chi phí vận hành.

Với hai bộ cẩm nang tiết kiệm điện này, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, địa phương có thể dễ dàng truy cập, sử dụng, phổ biến trong cộng đồng để cùng chung tay bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Nguyễn Lương