Xã Các Sơn bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án

Sáng 3/6, xã Các Sơn tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Đại diện lãnh đạo xã Các Sơn ký biên bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án.

Tại hội nghị, xã Các Sơn đã tổ chức bàn giao toàn bộ mặt bằng với diện tích trên 12ha, chiều dài gần 3,8km cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Để bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án trước thời gian cam kết, trong thời gian qua, xã Các Sơn đã áp dụng đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách công khai, minh bạch, do đó đã nhận được sự đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, xã Các Sơn đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Các hộ dân bị ảnh hưởng tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc bàn giao đất cho Nhà nước. Địa phương không phải thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất.

Các đơn vị kiểm tra thực địa mặt bằng thi công dự án

Nhà thầu tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Dự án đường nối Cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, chia làm 2 tuyến.

Trong đó, tuyến 1 có chiều dài 10,4km, đoạn đi qua xã Các Sơn có chiều dài tuyến gần 3,8km.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2027.

Việc xã Các Sơn hoàn thành công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước thời hạn cam kết sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Đình Hà