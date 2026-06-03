Ngành Thuế và Vietcombank cùng hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi

Thuế tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank Thanh Hóa sẽ phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo nội dung biên bản hợp tác đã ký kết.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 3/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi - Hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

Lễ ký kết được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu TP Hà Nội và trực tuyến đến 33 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng tham dự.

Theo biên bản ký kết, Cục Thuế và Vietcombank sẽ phối hợp đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh nâng cao năng lực công nghệ thông tin, năng lực vận hành quản trị và nhận thức về nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, thuế tỉnh/thành phố và Vietcombank chi nhánh tại các địa phương thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm tạo thuận tiện cho hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong kê khai thuế, nộp thuế theo quy định qua nền tảng số của Vietcombank; tăng tỷ lệ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Điểm cầu tỉnh Thanh Hóa dự lễ ký kết.

Cùng với đó, Thuế tỉnh/thành phố và Vietcombank chi nhánh tại các địa phương phối hợp hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chính sách, quy định về thuế; tăng cường truyền thông chính sách thuế tới người nộp thuế, đặc biệt đối với hộ/cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế các cấp và hệ thống Vietcombank.

Lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Để hoạt động phối hợp hiệu quả, Vietcombank đã xây dựng gói sản phẩm dịch vụ/giải pháp, sẵn sàng đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đem tới sự an tâm, hiệu quả cho các hộ kinh doanh cần chuyển đổi hình thức thuế khoán sang thuế kê khai, nộp thuế trên ứng dụng ngân hàng một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Với tinh thần “Chung niềm tin, vững tương lai”, Vietcombank cam kết sẽ đồng hành cùng ngành thuế, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số, góp phần tạo dựng nền tài chính hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Thuế tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank Thanh Hóa ký kết hợp tác.

Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu TP Hà Nội, cùng với các điểm cầu khác trên toàn quốc, Thuế tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank Thanh Hóa đã thực hiện việc ký kết biên bản hợp tác.

Thuế tỉnh Thanh Hóa ký kết hợp tác với Vietcombank chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa và Vietcombank Thanh Hóa sẽ phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo nội dung biên bản hợp tác đã ký kết.

Lê Hòa