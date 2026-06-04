Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

HG (Nguồn: UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã: Triệu Lộc, Công Chính, Nông Cống, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên trong tháng 6/2026; Gửi về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trước ngày 05/6/2026 để theo dõi, đôn đốc.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Giải phóng mặt bằng #Nông nghiệp #Môi trường #công tác #Ban quản lý dự án #Nông Cống #Công trình #Thành công #đầu tư xây dựng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Trực tiếp kiểm tra nhiều dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Quảng Phú, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan, khẩn...
Gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP

Gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 8 năm phát triển, Chương trình OCOP đã góp phần thay đổi diện mạo kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, để gia tăng giá trị cho các sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường đòi hỏi các chủ thể OCOP có một chiến lược toàn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh