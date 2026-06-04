Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã: Triệu Lộc, Công Chính, Nông Cống, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên trong tháng 6/2026; Gửi về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trước ngày 05/6/2026 để theo dõi, đôn đốc.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)