Phường Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026

Ngày 9/4, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 8, khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Trong quý I/2026, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn phường đạt 975ha, hoàn thành 100% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 2.205 tấn, tương đương 55,12% kế hoạch của phường và 45,93% kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực thủy sản duy trì ổn định với sản lượng khai thác, nuôi trồng ước đạt 10.500 tấn, đạt 95,4% kế hoạch.

Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm, với 3 sản phẩm được công nhận lại và 3 sản phẩm mới, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2026. Tổng thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt gần 32 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 31 tỷ đồng. Phường cũng triển khai thủ tục đầu tư 5 dự án từ nguồn ngân sách và thành lập mới 15 doanh nghiệp, đạt 30% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết mới của Trung ương, Bộ Chính trị.

Quý II năm 2026, phường Tĩnh Gia tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng đối với các dự án đầu tư hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai trương Lễ hội Du lịch biển năm 2026 tại Khu Du lịch biển Hải Hòa; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.

Sỹ Thành (CTV)