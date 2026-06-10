Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Tam Lư

Chiều 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quan Sơn; Lương Thị Lực, nông dân bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tam Lư trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại xã Tam Lư.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương gửi đến kỳ họp trước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri xã Tam Lư đề nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông đã và đang xuống cấp trên địa bàn xã; xây dựng, nâng cấp lại các nhà văn hóa bản và khuôn viên nhà văn hóa để bản có nơi sinh hoạt ổn định; đầu tư cầu cứng từ bản Nà Sắng sang bản Pa Cọ; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số; đầu tư mới các đường nước sạch cho các bản ; các tuyến mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Ông Lê Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quan Sơn tiếp thu các ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Phượng