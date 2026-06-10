Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026

Ngày 10/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Toàn cảnh buổi Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Sau 3 tháng huấn luyện, 155 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 đã hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu và kế hoạch của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, bảo đảm 100% quân số tham gia.

Chiến sĩ mới duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Qua huấn luyện, chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc kiến thức quân sự cơ bản, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ tuyên thệ, Đại tá Lê Văn Nam,Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh BĐBP, Kế hoạch tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện 1,5 tháng nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ đội Biên phòng. Phấn đấu đạt kết quả huấn luyện cao nhất, nhằm trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức cơ bản để làm hành trang sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện sẽ vận dụng vào nhiệm vụ thực tế ở đơn vị cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hải Chuyền (CTV)