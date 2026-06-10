Nâng cao chất lượng kiểm sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Làm việc với Đảng bộ VKSND tỉnh chiều nay (10/6), đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị VKSND hai cấp cần nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự theo hướng thực chất hơn, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung và không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc.

Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao

6 tháng đầu năm 2026, toàn thể đảng viên, công chức trong Đảng bộ VKSND tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu công tác được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong đó, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm (990 tin/990 tin). Tiến hành 42 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, vượt 26 cuộc so với chỉ tiêu. Qua công tác kiểm sát, ban hành 655 bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; 52 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, vượt 36 kiến nghị so với chỉ tiêu.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.672 vụ, 4.366 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát trong giai đoạn truy tố 1.015 vụ, 2.634 bị can, 100% các vụ án truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn (vượt 10% chỉ tiêu Quốc hội giao); 100% bị can truy tố đều đảm bảo đúng tội danh (vượt 5% chỉ tiêu của Quốc hội giao).

Qua công tác kiểm sát, ban hành 14 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, 17 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu (vượt 10% chỉ tiêu của Ngành). Ban hành 6 Thông báo rút kinh nghiệm (vượt 200%) và 13 văn bản trả lời thỉnh thị cho VKSND khu vực.

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

VKSND hai cấp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo tăng cường ban hành Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; yêu cầu đảng viên, công chức, người lao động VKSND hai cấp chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Quán triệt quan điểm “Công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, Đảng ủy VKSND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tỷ lệ đảng viên đăng ký sử dụng ứng dụng đạt 100%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt (định kỳ, chuyên đề) thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và tiến hành thu, nộp đảng phí (tháng 5/2026) trên Cổng dịch vụ công đạt 100%.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Sau khi nghe các đại biểu phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của VKSND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị VKSND hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ, việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự theo hướng thực chất hơn, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung và không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện hiệu quả khâu công tác trọng tâm, đột phá về kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, tăng cường trực tiếp kiểm sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân, trọng dân, trách nhiệm với Nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ gắn với công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị VKSND tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, luân chuyển cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của VKSND và các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đặc biệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND khu vực.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của VKSND; cắt giảm các thủ tục hành chính để hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố; làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm của Viện kiểm sát.

Quốc Hương