Giám mục Giáo phận Thanh Hóa thăm, chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

Chiều 10/6, đoàn Tòa Giám mục tỉnh do Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Phát triển con người toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Giám mục Nguyễn Đức Cường tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tham gia đoàn có Linh mục Trịnh Ngọc Tứ, Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa, Chính xứ Giáo xứ Sầm Sơn; Linh mục Nguyễn Tiến Hạnh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thanh Hóa; Linh mục Bùi Huy Cường, Hạt trưởng Giáo hạt Chính tòa, Chính xứ Giáo xứ Chính tòa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ủy ban Bác ái xã hội Giáo phận Thanh Hóa.

Tiếp đón đoàn có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tại buổi gặp mặt, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, đồng chí Lê Đức Thái sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Đại diện Tòa Giám mục Thanh Hóa cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong các phong trào an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp của Tòa Giám mục Thanh Hóa và Giám mục Nguyễn Đức Cường, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo phận Thanh Hóa trong công tác từ thiện xã hội, bảo đảm an sinh và các hoạt động vì sự phát triển chung của địa phương thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đồng chí mong muốn Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện phương châm “Kính Chúa, yêu nước”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phan Nga