Đôi bạn trọ học, nuôi ước mơ làm cô giáo

Dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vậy nhưng những cô học trò nhỏ ở trường THPT Quan Hoá (xã Hồi Xuân), vẫn không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu trong học tập, kiên cường vượt qua hoàn cảnh để chạm tới ước mơ vào giảng đường đại học – hành trình mở ra tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình.

Nghị lực của cô học trò nhỏ

Ngày mai (11/6), cô học trò Phạm Thị Như Quỳnh, lớp 12A3, trường THPT Quan Hóa cũng như hang nghìn thí sinh khác trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây không chỉ là “bước ngoặt”, quan trọng trong suốt 12 năm miệt mài đèn sách, mà còn thắp sáng hy vọng mở ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình. Vì vậy mà sát ngày thi, trong căn phòng trọ chật hẹp, Quỳnh vẫn đang miệt mài ôn luyện củng cố lại kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

Hai bạn Phạm Thị Như Quỳnh (áo đen), và bạn Vi Thị Thu Thuỷ (áo trắng), trường THPT Quan Hóa được thầy giáo hướng dẫn về sơ đồ phòng thi.

Quỳnh trải lòng: "Em là người dân tộc Thái, ở bản Pu, xã Trung Thành, gia đình vốn thuộc diện khó khăn. Chính vì quãng đường từ nhà tới trường cách xa khoảng 43km nên từ năm lớp 10 em đã xa gia đình đi ở trọ tại một hộ dân gần trường. Bố mẹ chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, vài nương ngô để cật lực trang trải cuộc sống và nuôi hai chị em ăn học nên gia đình em luôn trong tình cảnh thiếu thốn, vất vả".

Thương bố mẹ, Quỳnh luôn ý thức phải cố gắng học tập, rèn luyện tốt. Bởi vậy, mà bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường là bấy nhiêu năm Quỳnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh ngoan, gương mẫu của trường, luôn luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến. Đặc biệt, năm lớp 12 Quỳnh còn đoạt giải 3 cấp tỉnh môn Địa lý. Đó cũng là thành quả, chứng minh nghị lực vượt khó trong học tập của em trong suốt những năm qua.

Em ước mơ được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức và niềm đam mê học tập cho thế hệ tương lai... Phạm Thị Như Quỳnh

Nói về dự định tương lai của mình, Quỳnh chia sẻ: “Em ước mơ được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức và niềm đam mê học tập cho thế hệ tương lai. Bởi vậy, em đã đăng ký vào ngành Sư phạm Địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vì em tin tưởng đây là con đường sẽ giúp mình thực hiện được ước mơ mang tri thức và nhiệt huyết đến với các em học sinh, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người”.

Để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hiện tại em đã tập trung tối đa thời gian để củng cố kiến thức, rèn luyện tinh thần vững vàng để vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất. Trong quá trình học cũng như ôn tập cho kỳ thi các thầy cô giáo cũng hết sức quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho em học tập tốt. Đồng thời, nhà trường đã hỗ trợ tối đa về kinh phí và đồ dùng để em có điều kiện đến trường viết tiếp ước mơ của mình.

Ước mơ làm cô giáo mầm non

Cũng như người bạn thân Như Quỳnh của mình, Vi Thị Thu Thuỷ, lớp 12A3, trường THPT Quan Hoá - đã cùng mẹ vượt quãng đường 56km từ bản Pượn, xã Trung Sơn để có mặt tại trường THPT Quan Hóa chiều nay (10/6) làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cô học trò nhỏ trải lòng: “Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, bố em bị bệnh nên hàng tháng đều phải đi bệnh viện để chữa trị, mọi gánh nặng cuộc sống, chi phí nuôi chúng em ăn học đều dồn hết lên vai mẹ em”.

Hai bạn Phạm Thị Như Quỳnh (áo đen), và bạn Vi Thị Thu Thuỷ (áo trắng), trường THPT Quan Hóa xem số báo danh.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên em luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập thật chăm chỉ để đạt kết quả cao. Bởi vậy, mà trong suốt quá trình học trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng, ở nhà, em chủ động xem trước nội dung các môn học chính, sau đó lên kế hoạch tự học trước các bài giảng của ngày hôm sau. Ngoài ra, em cũng thường xuyên tham khảo, đọc thêm sách của thư viện nhà trường và tham khảo thêm trên mạng xã hội để mở rộng kiến thức.

Hơn nữa, do nhà xa nên em ở trọ lại trong ký túc xá của nhà trường, khoảng 2 tháng em lại tự bắt xe khách về thăm gia đình 1 lần, trong thời gian ở nhà em luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà, lên nương, lên rẫy...

... khoảng 2 tháng em lại tự bắt xe khách về thăm gia đình 1 lần, trong thời gian ở nhà em luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ làm những công việc nhà, lên nương, lên rẫy... Vi Thị Thu Thuỷ

Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà Thủy từ bỏ niềm đam mê và khao khát được học của mình. Trong suốt các năm học, Thủy luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, và bước vào kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã đăng ký thi vào Khoa Sư phạm Mầm non, trường Đại học Hồng Đức - với mong muốn trở thành người mẹ thứ hai, nâng bước và ươm mầm cho những tài năng nhỏ ở nơi vùng quê còn nhiều khó khăn.

Nhận xét về 2 cô học trò Quỳnh và Thúy, cô giáo Cao Thị Minh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quan Hoá, cho hay: "Hai em Quỳnh và Thuý đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất có ý thức vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cũng vì thương cảm cho hoàn cảnh và ý chí vươn lên của các em, nhiều thầy cô giáo trong trường đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các em vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với tinh thần vượt khó và sự nỗ lực cố gắng không ngừng, mong rằng những ước mơ, hoài bão của các em sẽ sớm trở thành hiện thực".

Nguyễn Đạt