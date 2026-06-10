Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Yên Phú, Yên Ninh

Chiều 10/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm các đại biểu: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Lương, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Yên Ninh, Yên Phú trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Các đại biểu HĐND tỉnh tổ bầu cử số 15 chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, cử tri các xã Yên Phú và Yên Ninh đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm kiến nghị đến các cấp chính quyền, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp cầu Đa Nẫm; hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện tuyến đê thôn Xuân Trường, xây dựng tuyến đê từ Trại 5 đến thôn Thăng Long... để bảo đảm an toàn cho đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần; bổ sung nguồn nhân lực đảm nhận các vị trí chuyên môn, chuyên trách của xã để bảo đảm hiệu quả công việc...

Cử tri tham gia hội nghị.

...quan tâm bổ sung cơ chế, chính sách cho cán bộ thôn, cán bộ bán chuyên trách ở thôn sau sáp nhập; tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của chính quyền địa phương sau sáp nhập để có điều chỉnh phù hợp với thực tế tại địa phương; tăng cường mở lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng tiếp công dân, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quan tâm đến các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, như: ứng dụng công nghệ cao, tích tụ tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh và bổ sung nguồn kinh phí để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kênh mương phục vụ sản xuất tại các vùng sản xuất tập trung.

Cử tri xã Yên Phú trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cùng với đó, cử tri các địa phương cũng đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp; quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư và sửa chữa các cơ sở giáo dục; bổ sung biên chế trong ngành giáo dục, tiếp tục duy trì chính sách kích cầu để các trường học hoàn thiện lộ trình chuẩn quốc gia.

Cử tri xã Yên Ninh tham gia ý kiến.

Ngoài ra, cử tri các địa phương cũng quan tâm, kiến nghị nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, nông nghiệp và đào tạo nghề.

Đại biểu Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giải trình một số ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lê Tiến Lam trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Lê Hòa