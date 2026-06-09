Lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” ở phường Đông Sơn

Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã được Hội Người cao tuổi (NCT) phường Đông Sơn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, phát huy được vai trò, uy tín và kinh nghiệm của NCT trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình trang trại tổng hợp của ông Lê Khắc Phú, tổ dân phố 5 mang lại hiệu quả kinh tế.

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch Hội NCT phường Đông Sơn cho biết: “Hiện nay, Hội NCT phường Đông Sơn có 8.700 hội viên sinh hoạt tại 57 chi hội. Để phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” được đông đảo hội viên hưởng ứng và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hội đã triển khai phong trào trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khuyến học, khuyến tài... Phong trào thi đua đã tạo nên khí thế hăng say, nhiệt tình hưởng ứng của hội viên, thể hiện rõ vai trò, vị thế của NCT trong gia đình và xã hội”.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, nhiều hội viên NCT trên địa bàn phường gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Dù ở tuổi “xưa nay hiếm”, NCT vẫn tích cực góp công, hiến kế, động viên con cháu đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiện toàn phường có gần 400 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; trên 20 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Nhiều mô hình kinh tế do NCT làm chủ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu là mô hình trang trại tổng hợp của ông Lê Khắc Phú, tổ dân phố 5; trang trại trồng bưởi kết hợp chăn nuôi của ông Đinh Sỹ Tuấn, tổ dân phố 6; mô hình trồng hoa, cây cảnh của bà Nguyễn Thị Ba, tổ dân phố Đông Xuân; mô hình chăn nuôi của ông Lê Văn Thu, tổ dân phố Đoàn Kết...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên NCT đã vận động con cháu, người thân và Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Trong những năm qua, hội viên NCT đã vận động gia đình hiến trên 10.000m2 đất để mở rộng đường giao thông; tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Không chỉ là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất và các phong trào ở địa phương, NCT còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Hiện toàn phường có trên 1.000 NCT đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, thanh tra Nhân dân. Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, NCT đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác hòa giải, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội NCT phường luôn quan tâm xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên. Hiện toàn phường có 171 câu lạc bộ văn nghệ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, thu hút trên 4.000 NCT tham gia sinh hoạt thường xuyên. Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả. Toàn phường có 18 câu lạc bộ với 924 thành viên tham gia sinh hoạt. Các câu lạc bộ đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Tổng nguồn vốn do các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau quản lý đạt 1,598 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, trên 180 thành viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” ở phường Đông Sơn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong gia đình và xã hội. Đây cũng là động lực để hội viên NCT phường tiếp tục phát huy truyền thống “Tuổi cao chí càng cao”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phường Đông Sơn ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê