Phường Sầm Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Năm 2026, phường Sầm Sơn cam kết với tỉnh sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 10,31ha cho 8 dự án. Để hoàn thành mục tiêu này, phường đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Thi công Dự án “Nâng cấp, mở rộng Đại lộ Nam sông Mã” (thuộc địa bàn phường Sầm Sơn).

Dự án tuyến đường Quảng Thọ - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 47 đến Đại lộ Nam sông Mã) có chiều dài 1,6km và có tổng diện tích đất cần thu hồi thực hiện dự án là 4,2ha (0,03ha đất ở, 4,17ha đất nông nghiệp) với 168 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Đây là dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối các tuyến đường trục chính mà còn mở ra không gian mới để phát triển đô thị khu vực phía Tây. Đồng thời, tăng mỹ quan đô thị, thu hút du lịch và tạo quỹ đất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Với ý nghĩa đó, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Quản lý dự án khu vực Sầm Sơn khẩn trương đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường và chi trả bồi thường GPMB cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo cam kết đã ký với tỉnh, trong năm 2026 dự án này sẽ thực hiện GPMB 2ha/4,2ha, đến giữa tháng 3/2026 đã có 17 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án nhận tiền và bàn giao mặt bằng được 0,5ha/2ha (25%).

Ngay sau khi được giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công - Công ty TNHH Xây dựng Khánh Hưng đã huy động máy móc, thiết bị và con người tập trung thi công. Theo ông Vũ Xuân Đoàn, chỉ huy công trường, trên đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công có chiều dài hơn 400m, đến nay đơn vị đã thi công xong phần nền đường, chuẩn bị thảm nhựa với tiến độ đạt khoảng 65 - 70%. Hiện, trên tuyến còn vướng ao của một gia đình chưa thực hiện GPMB, ông Đoàn mong muốn phường Sầm Sơn sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Khu phố Kiều Đại chịu ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng khu dân cư Đồng Táng, Đồng Đục với diện tích cần thu hồi phục vụ dự án 10,4ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, trưởng khu phố, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của phường, trong năm nay sẽ bàn giao mặt bằng 5/10,4ha cho đơn vị triển khai thi công xây dựng khu tái định cư. Phố đã vào cuộc và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm bàn giao mặt bằng. Đến nay, đã có 32 hộ/135 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 1,46ha. Số hộ và diện tích còn lại chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ nghiêm túc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước phục vụ các dự án".

Ông Đặng Anh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế phường Sầm Sơn, cho biết: "Để hoàn thành GPMB 10,31ha, ngay từ đầu năm phường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến thời điểm này, đã có 3 dự án là Dự án khu tái định cư (TĐC) Công Vinh, Dự án khu TĐC Đồng Táng, Đồng Đục và Dự án tuyến đường Quảng Thọ (đoạn từ Quốc lộ 47 đến Đại lộ Nam sông Mã) đã thực hiện GPMB được 2,18ha (21%); 5 dự án xây dựng khu TĐC còn lại (Đồng Bền, Trung Tiến, Châu Thành, Đồn Trại và Đồng Lọng) hiện đang được phường thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác chi trả bồi thường GPMB, đảm bảo từ nay đến hết năm hoàn thành mục tiêu GPMB như cam kết".

Bài và ảnh: Minh Lý