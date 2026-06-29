Phường Sầm Sơn chung tay quản lý người nước ngoài từ cơ sở lưu trú

Là địa bàn du lịch trọng điểm với lượng khách quốc tế ngày càng tăng, phường Sầm Sơn đã triển khai mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý người nước ngoài”. Mô hình được kỳ vọng tạo sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và các cơ sở lưu trú, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Ra mắt mô hình nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài từ các cơ sở lưu trú.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, phường Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, trên địa bàn phường có gần 1.000 cơ sở lưu trú đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Cùng với sự gia tăng của khách du lịch, số lượng người nước ngoài đến địa phương để du lịch, làm việc, đầu tư và tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng nhiều. Từ 1/7/2025 đến ngày 26/6/2026, địa phương đã ghi nhận 3.916 lượt người nước ngoài đến lưu trú và làm việc.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của khách quốc tế không chỉ mang lại cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và bảo đảm an ninh trật tự. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao trách nhiệm của các cơ sở lưu trú trong quản lý người nước ngoài được xem là giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn và lành mạnh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý người nước ngoài” được triển khai với mục tiêu phát huy vai trò của các chủ cơ sở lưu trú trong thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú và xuất nhập cảnh. Theo đó, các cơ sở lưu trú không chỉ thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống điện tử mà còn chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác rà soát, quản lý khách lưu trú, trao đổi thông tin và kịp thời phát hiện, thông báo những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong công tác quản lý người nước ngoài, cơ sở lưu trú là nơi tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với khách lưu trú nên đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ quản lý và nhân viên các cơ sở lưu trú sẽ góp phần hạn chế những sơ hở trong quản lý, đồng thời giúp cơ quan chức năng nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Mô hình cũng hướng đến việc xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị kinh doanh lưu trú với lực lượng công an, tạo kênh thông tin hai chiều hiệu quả, giúp công tác quản lý cư trú được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn.

Không chỉ mang ý nghĩa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mô hình còn góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế. Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý cư trú đang trở thành yêu cầu tất yếu. Thông qua hệ thống khai báo tạm trú điện tử và các nền tảng thông tin số, các cơ sở lưu trú có thể thực hiện nghĩa vụ khai báo nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và lưu trữ dữ liệu.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở lưu trú cũng được chú trọng nhằm giúp các đơn vị kinh doanh nắm rõ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong quản lý người nước ngoài. Khi mỗi cơ sở lưu trú trở thành một “điểm tự quản” về an ninh trật tự, hiệu quả quản lý Nhà nước sẽ được nâng lên rõ rệt. Mô hình còn tạo nền tảng để xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, minh bạch, giúp du khách yên tâm khi lựa chọn Sầm Sơn là điểm đến nghỉ dưỡng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh ngành du lịch đang ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Với sự tham gia tích cực của các cơ sở lưu trú, cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng chức năng, mô hình được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: "Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, các cơ sở lưu trú cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý người nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú và xuất nhập cảnh. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong khai báo và quản lý lưu trú. Việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Khi mỗi cơ sở lưu trú trở thành một “mắt xích” tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Sầm Sơn sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển du lịch bền vững, nâng cao hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn và sẵn sàng hội nhập quốc tế".

Bài và ảnh: Trần Hằng