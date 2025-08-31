Phường Hàm Rồng tổ chức 42 điểm trao quà cho 17 nghìn hộ dịp Quốc khánh

Chiều 31/8, 42 tổ dân phố trên địa bàn phường Hàm Rồng đã tổ chức trao quà cho người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Phạm Đức Toàn trao quà cho người dân.

Phường Hàm Rồng có 17 nghìn hộ với 59 nghìn nhân khẩu. Để không người dân nào không được nhận quà, UBND phường đã phối hợp với Công an phường rà soát toàn bộ những người có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để lập danh sách. Đối với những người không có tài khoản, phường tiến hành rà soát, lập danh sách theo từng tổ dân phố để không bỏ sót đối tượng.

Đông đảo người dân phường Hàm Rồng đến nhận quà 2/9.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết: “Để việc trao quà diễn ra an toàn, kịp thời, công khai, minh bạch, phường đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban; thành lập tổ giúp việc và 42 tổ công tác để hỗ trợ 42 tổ dân phố trao quà tận tay cho người dân. Dù đang là dịp nghỉ lễ, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều nay, 42 tổ công tác của phường đã xuống 42 tổ dân phố để tổ chức tặng quà cho Nhân dân”.

Phường Hàm Rồng phối hợp với Tổ dân phố 6 phát quà cho người dân.

Tại phố 6, giữa lúc người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa sau khi bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 5, phường Hàm Rồng đã kịp thời triển khai chủ trương của Nhà nước, tặng mỗi người dân 100 nghìn đồng. Số tiền được trao đúng lúc, đúng thời điểm khiến người dân cảm thấy xúc động và ấm áp.

Để đông đảo Nhân dân nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy, UBND phường Hàm Rồng đã yêu cầu các tổ dân phố chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất nơi người dân đến nhận quà, đồng thời tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để người dân đến nhận quà đúng thời gian.

Việc trao quà được phường Hàm Rồng triển khai kịp thời nên người dân rất phấn khởi.

Phường Hàm Rồng phấn đấu hoàn thành việc trao quà trước ngày 2/9. Những trường hợp đặc biệt do yếu tố khách quan chưa được nhận quà, phường sẽ lập danh sách và hoàn thành việc trao quà trước ngày 15/9 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

