Phường Hạc Thành dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Sáng 18/7, Đoàn công tác phường Hạc Thành đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống.

Đoàn đại biểu phường Hạc Thành dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Hoạt động dâng hương góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ đến từ 32 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó nhiều liệt sĩ là chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào và Campuchia.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải dâng hương tại các phần mộ Liệt sĩ.

Đoàn công tác trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Thiết Ống

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng tặng cựu chiến binh và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thiết Ống.

Nguyễn Linh