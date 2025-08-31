(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hội phụ nữ xã Thanh Phong tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhằm ôn lại một thời lịch sử hào hùng của dân tộc.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trong trang phục dân tộc, chị em mộ số xã miền núi đã tích cực hưởng ứng phong trào dân vũ.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hội LHPN xã Pù Nhi thi đấu thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động cắm cờ Tổ quốc tại nơi làm việc, thể hiện niềm tự hào và sự tri ân trước những cống hiến, hy sinh của lớp cha anh đi trước.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Còn tại các vùng bị ảnh hưởng của bão số 5, chị em phụ nữ đã tích cực, chủ động tham gia cùng các lực lượng khắc phục hậu quả với tinh thần khẩn trương, sớm ổn định cuộc sống.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hội Phụ nữ xã Luận Thành tham gia cùng các lực lượng bắc cầu tạm cho dân đi lại sau bão số 5.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phụ nữ xã Triệu Lộc tổ chức chăm sóc, cắt tỉa, dựng lại cây trên tuyến đường hoa ban bị gió bão quật ngã.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phụ nữ xã Thạch Bình giúp đỡ bà con Nhân dân các bản khắc phục thiệt hại cơn bão số 5.

Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hội phụ nữ xã Quý Lộc và các mẹ đỡ đầu Công an tỉnh tặng quà trẻ được đỡ đầu có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới. Các hoạt động thiết thực trên của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã tô thêm vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong dịp Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lê Hà


Lê Hà

Từ khóa: Cách mạng tháng tám Quốc khánh 2/9 Ý nghĩa hoạt động Thanh hóa Chương trình Các cấp hội tỉnh dịp kỷ niệm hội viên phụ nữ

