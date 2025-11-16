Phủ Cẩm: Điểm du lịch hấp dẫn

Phủ Cẩm tọa lạc tại thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa. Thời gian qua, được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và bà con Nhân dân, Phủ Cẩm được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân địa phương và du khách.

Du khách tham quan Phủ Cẩm.

Theo tài liệu còn lưu giữ tại Phòng Văn hóa xã hội UBND xã Định Hòa, cho biết, tương truyền, dưới thời vua Trần Thánh Tông (1258-1278), tại làng Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa xảy ra thiên tai, dịch bệnh khiến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Trong làng có vợ chồng ông Hoàng Trung và bà Nguyễn Thị Phương điều kiện kinh tế khá giả, thường xuyên giúp đỡ các gia đình trong xã gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn. Cưới nhau đã lâu nhưng vợ chồng vẫn không có con. Ông Trung bàn bạc với vợ lập đàn để cầu khấn trời đất thương tình cho một đứa con. Sau khi lập đàn xong ông bà mua lễ vật để cúng trời đất, sau đó bà Phượng có thai, sinh được một bé gái đặt tên là Bạch Hoa. Cô nàng có làn da trắng như tuyết, mắt sáng long lanh, môi đỏ như son. Khi lớn lên Bạch Hoa rất thông minh, hiền thục, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó trong làng. Từ khi Bạch Hoa ra đời, thiên tai không xảy ra, mùa màng luôn bội thu, đời sống Nhân dân nơi đây ấm no, hạnh phúc.

Năm 21 tuổi, Bạch Hoa lên thuyền ra sông ngắm cảnh, bỗng mưa to, gió lớn nhấn chìm chiếc thuyền, cuốn theo cả nàng Bạch Hoa. Vài ngày sau thi thể nàng trôi dạt vào bờ sông, người dân vớt lên làm lễ an táng và lập miếu thờ nàng ở ven sông Cầu Chày thuộc làng Cẩm Trướng 2. Sau này miếu thờ nàng Bạch Hoa gọi là Phủ Cẩm.

Khi giặc Nguyên - Mông xâm lược nước ta, nhà vua trực tiếp cầm quân di chuyển bằng đường thủy để đánh giặc. Khi đến Phủ Cẩm bỗng nhiên giông tố nổi lên khiến thuyền không di chuyển được, thấy vậy, nhà vua vào đền thờ thắp hương. Sau khi thắp hương đất trời trở nên bình yên, sông lặng, đoàn thuyền căng buồm tiến về phía quân giặc. Trận chiến này nhà vua đã giành thắng lợi, trên đường trở về kinh đô nhà vua đã vào Phủ Cẩm dâng lễ, thắp hương, cho Nhân dân tiền để tu sửa lại Phủ Cẩm và ban sắc phong thần.

Năm 1935 Phủ Cẩm được Nhân dân trong làng góp công, góp của trùng tu, tôn tạo khang trang. Trải qua biến cố của lịch sử, vào những năm thập niên 60 của thế kỷ XX, Phủ Cẩm bị hư hỏng, trở thành phế tích. Được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và bà con Nhân dân, con em làm ăn xa quê, năm 2015 di tích Phủ Cẩm được tu bổ, tôn tạo trên nền móng cũ với diện tích 7.000m2. Hằng năm vào mùng 10 tháng Giêng (ngày sinh nàng Bạch Hoa) và ngày 13/6 âm lịch (ngày mất nàng Bạch Hoa), đều tổ chức dâng hương tại di tích Phủ Cẩm để tưởng nhớ công lao của nàng. Năm 2019 Phủ Cẩm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Những năm gần đây, Phủ Cẩm thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Anh Hứa Đức Anh ở phường Hạc Thành - người từng đến Phủ Cẩm chia sẻ: "Phủ Cẩm lưng tựa vào quần thể núi Voi, mặt hướng ra sông Cầu Chày, cách Ngã Ba Bông khoảng 1km. Khuôn viên, bãi đỗ xe của Phủ Cẩm được đầu tư đồng bộ, rất thuận tiện cho người dân tham quan, vãn cảnh. Đến đây, tôi thấy lòng lắng lại, tĩnh tâm, bỏ lại đằng sau những phiền muộn, khiến tâm hồn được thư thái".

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Định Hòa Ngô Thị Hạnh cho biết: "Để xây dựng Phủ Cẩm thành địa điểm du lịch tâm linh, xã Định Hòa tiếp tục tăng cường giới thiệu, quảng bá giá trị của Phủ Cẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, kết nối Phủ Cẩm với cụm di tích thắng cảnh Hàn Sơn (xã Tống Sơn), đền thờ Khương Công Phụ (xã Định Hòa), động Đồng Cổ (xã Quý Lộc), làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường)... để thu hút du khách đến tham quan, chiêm bái. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; chỉnh trang, tôn tạo lại cảnh quan, khuôn viên xanh, sạch, đẹp”.

Bài và ảnh: Xuân Anh