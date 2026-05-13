Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Với chức năng của mình, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 4 (trực thuộc VKSND tỉnh Thanh Hóa) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

VKSND khu vực 4 giao ban bàn giải pháp trong công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 Đoàn Văn Tuyến cho biết: VKSND khu vực 4 luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất chính trị, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, đảng viên, công chức trong đơn vị. Trên cơ sở đó, đơn vị luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về công tác PCTN. Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTN, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch PCTN; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN... Đồng thời, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ; thực hiện công khai, minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác của công chức. Công tác xét, đề nghị khen thưởng cũng được đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; thông tư và các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với công chức, kiểm sát viên được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện 5 đức tính người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Do đó, hầu hết đảng viên, công chức trong đơn vị đều thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên, công chức không được làm và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN cho Nhân dân cũng luôn được chú trọng thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành như: Tiếp xúc trực tiếp với người dân thông qua các vụ việc, vụ án cụ thể; tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp giải quyết và đưa các vụ án trọng điểm về tham nhũng, kinh tế ra xét xử; kịp thời đăng tin, viết bài về các vụ án tham nhũng, kinh tế trên trang thông tin điện tử của ngành, địa phương để tuyên truyền, qua đó góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, VKSND khu vực 4 đã chỉ đạo tập trung xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như thanh tra, công an, tòa án trong đấu tranh, phòng chống các tội phạm về tham nhũng. Định kỳ báo cáo tình hình kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và của cấp ủy địa phương đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ luôn chú trọng tổng hợp những sơ hở thiếu sót trong các quy định về hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế dẫn đến tham nhũng để kiến nghị với các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời.

Có thể thấy, trong những năm qua, VKSND khu vực 4 luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; không có trường hợp công chức, kiểm sát viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí, đơn vị đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, các quy chế chi tiêu nội bộ; quy tắc đạo đức. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phát huy và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ...

Bài và ảnh: Quốc Hương