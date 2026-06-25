Phối hợp triển khai chuyển đổi số nơi biên giới

Sáng 25/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với Ủy ban MTTQ và Công an xã Mường Lát tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, xã Mường Lát và Công an xã Mường Lát thể hiện quyết tâm phối hợp triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” trên địa bàn xã Mường Lát.

Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong hỗ trợ chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã Mường Lát.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn hướng dẫn người dân quét mã QR, tiếp cận thông tin tuyên truyền trong mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” trên địa bàn xã Mường Lát.

Theo kế hoạch phối hợp, các đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử; hỗ trợ khai thác thông tin, kiến thức pháp luật, kỹ thuật sản xuất, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên môi trường số.

Tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn, kịp thời tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Vị trí niêm yết mã QR phục vụ tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin trong mô hình.

Việc ký kết triển khai mô hình có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; thực hiện hiệu quả các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số tại khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Hải Chuyền (CTV)