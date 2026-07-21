Khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hoằng Tiến

Sáng 21/7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Đoàn khảo sát thực hiện việc khảo sát thực tế tại thôn Văn Phong.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Tiến đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền được kiện toàn kịp thời, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ Nhân dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; trách nhiệm của cán bộ, công chức được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ.

Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, công khai, minh bạch; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đoàn khảo sát làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Tiến.

Thực hiện việc sắp xếp thôn, xã Hoằng Tiến giảm từ 27 thôn xuống còn 12 thôn. Sau sắp xếp, các thôn nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Các chi bộ được kiện toàn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và ban phát triển thôn được thành lập đầy đủ theo quy định.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và những người tham gia hoạt động ở thôn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn như trụ sở làm việc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ; một bộ phận cán bộ, công chức đảm nhiệm lĩnh vực mới nên cần thời gian để nâng cao năng lực chuyên môn; địa bàn rộng, dân số đông làm tăng áp lực trong công tác quản lý nhà nước.

Đối với các thôn, kinh phí hoạt động còn hạn chế; việc chuyển đổi số còn chậm; công tác quản lý nhà nước gặp khó do địa bàn rộng.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, xã Hoằng Tiến đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thiện, rà soát hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành; sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền cấp xã; có cơ chế đặc thù về ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin đối với các xã có diện tích lớn, dân số đông...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Tiến trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Tiến, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại thôn Văn Phong và thôn Tiền Thôn.

Tố Phương