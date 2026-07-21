Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách

Sáng 21/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Xuân; thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn các xã Thọ Xuân, Thọ Long.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chỉnh trang vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thắp hương lên các phần mộ Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thắp hương tưởng nhớ Liệt sĩ Đỗ Xuân Lượt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Hải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi bà Lê Thị Dóc.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Hải ở thôn Quần Kênh 1 và bà Lê Thị Dóc, là vợ liệt sĩ Đỗ Xuân Lượt ở thôn Lệ Trạch, xã Thọ Xuân; thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Duyên, là vợ liệt sĩ ở thôn Mỹ Thượng 3 và thương binh hạng 1/4 Lê Đức Thuấn ở thôn Mạnh Chư, xã Thọ Long.

Tại các gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong lao động, sản xuất và đời sống; nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho bà Lê Thị Duyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho gia đình thương binh Lê Đức Thuấn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; thường xuyên động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hợi