Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ trọng tâm được HĐND các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện sau mỗi lần tiếp xúc cử tri. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường trực HĐND các cấp trong tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Theo đó, tại các cuộc tiếp xúc việc trình bày báo cáo được rút ngắn để dành nhiều thời gian cho cử tri phản ánh, kiến nghị, đồng thời để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền giải trình nội dung thuộc thẩm quyền. Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thường trực HĐND các cấp phối hợp với thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp tổng hợp, rà soát, phân loại, chuyển đến UBND và các cơ quan liên quan xem xét trả lời, giải quyết kịp thời. Ngoài ra, thường trực HĐND, các ban của HĐND cùng cấp đã tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được cử tri quan tâm kiến nghị. Song song với đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND các cấp theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của cơ quan, ban, ngành, tổ chức có thẩm quyền đối với kiến nghị cử tri đảm bảo được tiếp nhận, xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ chế, chính sách... đã được giải quyết một cách thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Cụ thể, cử tri phường Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư nhà máy đốt rác phát điện tại bãi rác Núi Voi phường Bỉm Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng để giải quyết vấn đề rác sinh hoạt phát sinh hàng ngày và rác tồn đọng cũ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đang đôn đốc Công ty TNHH Năng lượng môi trường TIANYU Thanh Hóa thực hiện dự án và báo cáo tiến độ xây dựng, nhằm đưa dự án đi vào hoạt động chậm nhất trong tháng 12/2026. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc và đề nghị UBND phường Bỉm Sơn thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: chỉ đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn tăng cường tần suất phun chế phẩm khử mùi ít nhất 2 lần/ngày, rải vôi bột và phun thuốc khử mùi, diệt ruồi muỗi tại bãi rác; chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân trên địa bàn thực hiện công tác phân loại rác thải. Khẩn trương bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm tổ chức cải tạo ao lắng 2 ngăn, cải tạo, nạo vét mương thu gom nước rỉ rác.

Cử tri xã Hà Trung đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý khối lượng nổ mìn của các mỏ khai thác đá trên địa bàn đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi đá vào khu dân cư Thành Môn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, tổ chức hội nghị và kiểm tra thực tế. Tại hội nghị, 2 công ty khai thác mỏ đã cam kết phối hợp với cử tri và Nhân dân thôn Thành Môn khắc phục các kiến nghị, đề xuất phù hợp của các hộ dân. UBND xã, Công an xã Hà Trung và các đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện.

Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương