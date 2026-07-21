Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

Ngày 21/7, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026 của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại các xã: Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương và Yên Thắng.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị phòng chống thiên tai tại xã Linh Sơn.

Đoàn đã kiểm tra kho vật tư phòng, chống thiên tai tại các xã Linh Sơn và Đồng Lương; rà soát số lượng, chất lượng trang thiết bị, vật tư dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, khảo sát công trình xử lý sạt lở tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn nhằm đánh giá khả năng bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại đồi Phòng Không, xã Linh Sơn.

Làm việc với lãnh đạo các địa phương, đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, phương án ứng phó thiên tai; trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các xã cũng kiến nghị cần có cơ chế, chính sách, chế độ cho lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai, lực lượng đội xung kích; trang bị thêm các trang thiết bị phương tiện như xuồng máy, máy múc... để kịp thời ứng cứu và trợ giúp Nhân dân vận chuyển vật dụng, tài sản khi có lũ lụt.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo 6 xã.

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó theo từng tình huống; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đình Giang