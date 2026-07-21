Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Lộc và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và xã Vĩnh Lộc dâng hoa viếng Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm Mai Xuân Liêm chỉnh trang vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Lộc.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Sỹ, là vợ liệt sĩ ở thôn Vĩnh Hòa 3, xã Vĩnh Lộc và thương binh Vũ Đức Thuẫn ở thôn Đông Môn, xã Tây Đô.

Cả hai gia đình chính sách đều thuộc diện khó khăn. Bà Lê Thị Sỹ (SN 1939) là vợ liệt sĩ Trịnh Huy Tầm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện bà ở một mình, hai người con gái đều ở xa. Còn thương binh Vũ Đức Thuẫn có vợ và con gái là đối tượng bảo trợ xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi bà Lê Thị Sỹ.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đồng chí mong muốn bà Lê Thị Sỹ và thương binh Vũ Đức Thuẫn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời chủ động trao đổi với cấp ủy, chính quyền những khó khăn gặp phải trong cuộc sống để được kịp thời giải quyết, giúp đỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Vũ Đức Thuẫn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, thăm hỏi đời sống để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đỗ Đức