Houthi tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Saudi Arabia bằng tên lửa và máy bay không người lái

Ngày 13/9 Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào một cơ sở quân sự của Saudi Arabia, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen Yahya Saree. Ảnh: Lbcgroup.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Yahya Saree cho biết cuộc tấn công nhằm vào một kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, điều phối các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen và người dân Yemen tại một căn cứ ở khu vực Sharurah, miền Nam Saudi Arabia. Ông Yahya Saree tuyên bố các mục tiêu đã bị đánh trúng trực tiếp và chính xác. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Saudi Arabia xác nhận.

Người phát ngôn Houthi đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ mở rộng quy mô và mức độ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia nếu Riyadh tiếp tục các hoạt động quân sự tại Yemen.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và các lực lượng liên quan đến Saudi Arabia tiếp tục gia tăng. Trong những ngày gần đây, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia. Trước đó, giới chức Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở năng lượng khiến 73 người bị thương và một số hoạt động tại các cơ sở bị gián đoạn.

Houthi tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Saudi Arabia bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ảnh: Firstpost.

Theo Reuters, căng thẳng gia tăng đang gây sức ép đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Saudi Arabia. Ngày 12/9, nước này tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Căng thẳng cũng gây sức ép lên hoạt động năng lượng của Saudi Arabia. Reuters đưa tin Riyadh đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài khoảng 1.200 km sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Saudi Arabia và Iraq cho rằng xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Đường ống này có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu tránh qua eo biển Hormuz.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, Reuters