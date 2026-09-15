Houthi tập kích mục tiêu quân sự bằng tên lửa và UAV, Saudi Arabia phát cảnh báo khẩn cấp

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố phóng hàng chục tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ không quân ở miền Nam Saudi Arabia, trong khi cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh về việc mở lại eo biển Hormuz bị hoãn, làm gia tăng lo ngại căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Lực lượng Houthi tại Yemen phóng hàng chục tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một căn cứ không quân ở miền Nam Saudi Arabia. Ảnh: Aljazeera.

Theo tuyên bố của Houthi, lực lượng này đã phóng hàng chục tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ không quân tại Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia, với các mục tiêu gồm nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn dược. Houthi cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Saudi Arabia nhằm vào Yemen. Giới chức Saudi Arabia đã phát cảnh báo khẩn cấp tại Khamis Mushait và 3 thành phố miền Nam, song chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran gia tăng. Ngày 12/9, Riyadh cáo buộc các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq sử dụng UAV tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây, tuyến vận chuyển dầu từ khu vực vùng Vịnh tới các cảng trên Biển Đỏ và giúp Saudi Arabia giảm phụ thuộc vào tuyến qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Oman thông báo hoãn cuộc họp dự kiến ngày 14/9 giữa Iran và các nước vùng Vịnh về vấn đề mở lại eo biển Hormuz. Iran cho biết cuộc họp bị hoãn theo đề nghị của Saudi Arabia.

Hiện nhiều nguồn tin cho biết, Washington đã phản đối yêu cầu của Saudi Arabia về việc can thiệp quân sự trực tiếp, ngoài hỗ trợ tình báo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, đã trao đổi với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, đồng thời nói Houthi đã liên lạc với Washington và đề nghị Mỹ không can thiệp vào cuộc xung đột.

Liên quan tình hình tại Hormuz, các bên đưa ra những thông tin khác nhau về nguyên nhân khiến tàu chở dầu El Gaia bị hư hại ngày 12/9. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng tàu trúng thủy lôi, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nói tàu bị tên lửa Iran đánh trúng. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết chưa xác định được nguyên nhân và có 2 thành viên thủy thủ đoàn mất tích. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cũng thông báo một tàu bị vật thể lạ đánh trúng tại Hormuz cùng ngày, khiến thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này, làm gia tăng sức ép đối với hoạt động vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: CBC.