Phó Tổng thống Mỹ cáo buộc chiến dịch bí mật liên quan Israel nhằm phá hoại đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây cho biết, một chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài đã được tài trợ nhằm phá hoại các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời cáo buộc một số cá nhân có liên hệ với Israel đã tìm cách tác động đến chính sách của Washington.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc chiến dịch bí mật nhằm phá hoại các cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trên chương trình podcast The Joe Rogan Experience ngày 15/7, ông Vance dẫn cuộc điều tra của tạp chí Time được công bố ngày 14/7 cho biết, nhiều người nhận nguồn tài trợ đã tiến hành các chiến dịch công kích ông vì chủ trương theo đuổi giải pháp ngoại giao với Tehran. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán là thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, hướng tới một thỏa thuận bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì dòng chảy thông suốt của dầu mỏ và khí đốt trên thị trường quốc tế.

Ông Vance cho rằng một cựu thành viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã được “một số thành phần trong chính phủ Israel” trả tiền để phát động các cuộc công kích nhằm phản đối việc Mỹ tiếp tục đàm phán với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, việc các chính phủ nước ngoài tìm cách tác động đến chính sách của Washington không phải điều hiếm gặp. Điều đáng lo ngại, theo ông, là khi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ để những tác động đó ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra sau khi tạp chí Time công bố kết quả điều tra dựa trên các hồ sơ đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài (FARA) gửi Bộ Tư pháp Mỹ. Theo điều tra, ông Brad Parscale, người từng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump năm 2020, đã được tập đoàn quảng cáo Havas thuê từ tháng 9/2025 thay mặt phía Israel để triển khai một chiến dịch gây ảnh hưởng trên môi trường số với giá trị hợp đồng khoảng 1,5 triệu USD mỗi tháng.

Báo cáo cho biết chiến dịch do công ty Clock Tower X của ông Parscale và các đơn vị liên kết thực hiện, với mục tiêu tạo ra ít nhất 50 triệu lượt hiển thị trực tuyến mỗi tháng, đồng thời định hình cách cuộc xung đột giữa Israel và Iran được phản ánh trên các nền tảng số, bao gồm cả các hệ thống trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Claude và Gemini.

Time cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết làn sóng bài đăng trên mạng xã hội của các tài khoản ủng hộ phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran ngày 17/6 có nhiều điểm tương đồng về nội dung và thời điểm đăng tải với mạng lưới được cho là có liên hệ với ông Parscale.

Đáp lại các thông tin trên, ông Brad Parscale bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định không tham gia bất kỳ hoạt động nào nhằm làm suy yếu hoặc cản trở các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Donald Trump đối với Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu