Phố đi bộ Heragon City: Điểm hẹn văn hoá - giải trí cuối tuần cho người dân Thanh Hoá

Theo đơn vị tổ chức, các hoạt động biểu diễn, workshop sáng tạo, không gian ẩm thực... tại phố đi bộ sẽ được thay đổi theo từng tuần nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho người dân.

Tối 13/6, hơn 5.000 lượt du khách đã tham dự Lễ khai mạc Phố đi bộ Heragon City và chuỗi sự kiện Heragon City Summer Fest diễn ra tại Khu đô thị Heragon City (phường Hàm Rồng). Việc đưa phố đi bộ vào vận hành là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Fortune, Đơn vị Quản lý - Phát triển dự án MBLand, các đại lý phân phối chính thức Heragon City cùng nhiều đối tác, khách mời và đông đảo người dân địa phương.

Đại diện Đơn vị Quản lý và Phát triển dự án MBLand phát biểu khai mạc sự kiện.

Theo đại diện MBLand, phố đi bộ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ tiện ích của Khu đô thị Heragon City. Không chỉ hướng đến phát triển hạ tầng đồng bộ, cảnh quan sinh thái, đơn vị này còn đề cao việc xây dựng môi trường hứng khởi, gắn kết cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững tại không gian sống hàng ngày của cư dân.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực phố đi bộ đã trở nên nhộn nhịp với đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều hoạt động tương tác dành cho mọi lứa tuổi được tổ chức xuyên suốt tuyến phố, tạo nên bầu không khí sôi động, giàu tính cộng đồng.

Phố đi bộ tại Heragon City mang đến những trải nghiệm mới cho người dân.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn diễu hành Carnival rực rỡ sắc màu, những tiết mục ảo thuật, trình diễn nghệ thuật đường phố và các trò chơi vận động sôi nổi. Đặc biệt, khu workshop sáng tạo miễn phí dành cho thiếu nhi luôn đông kín người tham gia với các hoạt động tô tượng, vẽ tranh, làm kẹo bông gòn... Bên cạnh đó, khu phố ẩm thực với nhiều gian hàng đa dạng cũng thu hút đông đảo thực khách.

Trong đêm khai mạc, phố đi bộ Heragon City thu hút khoảng 5.000 lượt du khách ghé thăm.

Đêm khai mạc Heragon City Summer Fest để lại nhiều ấn tượng với chương trình âm nhạc đặc sắc, sân khấu hiện đại cùng sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ và các câu lạc bộ nghệ thuật địa phương. Hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không khí sôi động, tạo nên một đêm hội rực rỡ bên sông Mã.

Theo ban tổ chức, sau đêm khai mạc, Phố đi bộ Heragon City sẽ vận hành định kỳ từ 17 giờ thứ bảy hằng tuần. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, lễ hội âm nhạc, workshop sáng tạo cho trẻ em, không gian ẩm thực và các chương trình cộng đồng sẽ liên tục được thay đổi để tạo sự mới mẻ cũng như gia tăng trải nghiệm cho người dân.

Rất đông các gia đình đưa con nhỏ đến tham gia vui chơi, trải nghiệm sự kiện.

Được quy hoạch trên trục đại lộ Phú Quý, kế cận trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo, tuyến phố đi bộ có không gian mở, kết nối trực tiếp với các khu dân cư hiện hữu với khu shophouse đa năng của dự án. Với lợi thế tâm điểm giao thương, nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí và giao lưu mới của người dân; tạo động lực phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ của khu vực trong thời gian tới.

Là một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, những năm gần đây Thanh Hóa đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức hấp dẫn của địa phương. Bên cạnh việc xây dựng, nâng cấp các sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong và ngoài nước, tỉnh cũng quan tâm mở rộng các không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và giải trí dành cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại.

Heragon City: Sông dệt phồn vinh - Đất thêu phú quý Một sản phẩm được phát triển bởi MBLand Đại lý phân phối chính thức: Mai Việt Land, Duy Tùng Land, FAM GROUP, 3SLand, STDC, Crown Realty, Home Plus, AVA Holdings, Bất Động Sản Bắc Bộ, Cen Land, MDV. Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa CSKH: 024.9995.9888 Email: cskh@heragoncity.vn Website: heragoncity.vn

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