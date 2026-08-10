Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Sáng 10/8/2026, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Theo TTXVN
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-vieng-chu-tich-quoc-hoi-lao-xaysomphone-phomvihane-post1129185.vnp
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