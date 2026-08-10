Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Thông cáo báo chí số 07, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Thời sự 22:47 09/08/2026 Ngày 9/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận nhiều dự án luật, trong đó tập trung các vấn đề về ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xuất bản điện tử, phổ biến pháp luật trên nền tảng số và quản trị AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia Thời sự 20:07 09/08/2026 Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, là dấu mốc quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane Thời sự 19:53 09/08/2026 Chiều ngày 9/8, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tới viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.