Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự Hội nghị sơ kết Chi bộ thôn 2, xã Thạch Bình

Chiều 17/6, Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Thạch Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy xã Thạch Bình cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Chi bộ thôn 2 hiện có 39 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong 6 tháng đầu năm dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thôn trong 6 tháng đầu năm ước đạt 42,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng, bằng 110% so với cùng kỳ và đạt trên 51% kế hoạch năm.

Bí thư Chi bộ thôn 2 báo cáo hoạt động của chi bộ tại hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ thực hiện nghiêm các quy định về sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

Chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, khoảng 70% người dân trong độ tuổi lao động đã được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng số, tài khoản định danh điện tử và biết cách nộp hồ sơ trực tuyến.

Đảng viên Chi bộ thôn 2 thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đảng viên trong chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: chất lượng tham gia học tập nghị quyết của một bộ phận đảng viên chưa cao; việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ có thời điểm còn chậm; công tác phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn do lực lượng thanh niên địa phương đi học tập, làm việc xa quê...

Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt bám sát thực tiễn địa phương; các ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc lãnh đạo cấp trên dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026; tiến độ thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố của tỉnh bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho Chi bộ thôn 2.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi bộ thôn 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và của mỗi đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở.

Chi bộ thôn 2 tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; chủ động phòng, chống thiên tai; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; chú trọng phát triển đảng viên trẻ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lê Hợi