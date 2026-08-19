Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết

Sáng 19/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội đàm đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2026 và ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2027.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn trao Biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2027.

Tại hội đàm, lãnh đạo Hội CCB hai tỉnh đã thông tin khái quát về tổ chức, hoạt động công tác hội; đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung hợp tác thời gian qua.

Toàn cảnh hội đàm.

Theo đó, hai bên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng.

Hoạt động giao lưu, trao đổi giữa cán bộ, hội viên CCB hai tỉnh được duy trì, tạo điều kiện để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác hội; góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, trao đổi hàng hóa theo chủ trương của hai tỉnh.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Diện phát biểu tại hội đàm.

Đáng chú ý, công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất Lào tiếp tục được quan tâm. Mùa khô năm 2025 - 2026, Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân cung cấp thông tin, hỗ trợ Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn dự hội đàm.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn đã ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn Khăm Sổn Thíp Sổm Phăn phát biểu tại hội đàm.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các hoạt động phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết Việt - Lào; đặc biệt là tiếp tục cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào qua các thời kỳ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và Nhân dân hai nước.

Dịp này, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn đã trao tặng cho nhau những phần quà lưu niệm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa CCB hai tỉnh.

Khánh Phượng