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Quản lý chặt phương tiện hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Lê Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hồi 13 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5-10km/h.

Quản lý chặt phương tiện hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, hồi 13 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5-10km/h.

Quản lý chặt phương tiện hoạt động trên biển, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ngư dân xã Hoằng Tiến chủ động neo đậu tàu thuyền ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với cơn ATNĐ trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, nên từ sáng 19/8 đến sáng 21/8 khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam từ 70 - 120mm, có nơi trên 150mm, các khu vực còn lại từ 50 - 100mm, có nơi trên 100mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6.196 phương tiện/20.514 lao động khai thác hải sản. Tính đến 15 giờ ngày 19/8, số phương tiện đang neo đậu tại bến là 4.869 phương tiện/14.143 lao động; hiện còn 1.327 phương tiện/6.371 lao động đang hoạt động trên biển.

Hiện tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về ATNĐ và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và chính quyền địa phương.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lớn, các xã, phường ven biển đang tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý chặt phương tiện hoạt động trên biển; thông báo thường xuyên diễn biến thời tiết để ngư dân chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Các lực lượng sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Lê Hợi

Từ khóa:

#Phương tiện #Lao động #Áp thấp nhiệt đới #hoạt động #Chính quyền địa phương #trên biển #Bộ đội biên phòng #thông tin #Neo đậu #Thời tiết

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