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Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

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Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh phiên họp.

Thứ Tư, ngày 19/8/2026, ngày làm việc thứ mười hai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng

Nội dung 1:Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

(2) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

(3) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

(4) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 nội dung: định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

(5) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo trình bày Báo cáo ý kiến về 2 nội dung: định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

(6) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

(7) Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia).

(8) Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Nội dung 2:Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

Từ 08 giờ 50 đến 10 giờ 50:

(1) Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Từ 10 giờ 50 đến 11 giờ 30:

(3) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

(4) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

(5) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Buổi chiều

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về:

(1) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

(2) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

(3) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

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Đoàn đại biểu các tỉnh Gia Lai và Hưng Yên thảo luận ở tổ.

Thứ Năm, ngày 20/8/2026

Buổi sáng,Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 3 nội dung:

(i) Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

(ii) Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi);

(iii) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án:

(i) Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

(ii) Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi);

(iii) Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thong-cao-bao-chi-so-12-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-post1131195.vnp

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#Quốc hội khóa XVI #định hướng #Chương trình #Chính sách #Quốc gia #Mục tiêu #Thủ đô Hà Nội #Phó Chủ tịch Quốc hội #Ngô Văn Tuấn #Thủ tướng chính phủ

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