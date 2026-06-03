Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Chiều 3/6, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2026 tại Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Thường Xuân.

Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ thôn 2 có 140 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo yêu cầu. Các đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Bí thư chi bộ thôn 2 Phạm Văn Minh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn 2 đã quán triệt, triển khai nội dung trọng tâm Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của tỉnh liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2026 của chi bộ.

Đảng viên chi bộ thôn 2 phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý đảng viên; công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thôn nông thôn mới...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt với đảng viên chi bộ thôn 2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Nội dung sinh hoạt mang tính thiết thực, phát huy được tinh thần dân chủ và tính chủ động, tích cực của đảng viên.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác vận động bà con Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, gắn kết trong cộng đồng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, xây dựng gia đình số, cộng đồng số.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng để chi bộ nghiên cứu, áp dụng. Đồng thời, thông tin nhanh tới đảng viên chi bộ thôn 2 một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chi bộ thôn 2.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã trao quà tặng chi bộ thôn 2 và các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng thuộc chi bộ thôn 2, chi bộ thôn 3 và chi bộ thôn Xuân Thịnh, Đảng bộ xã Thường Xuân.

Một số hình ảnh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các đảng viên cao tuổi:

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà đảng viên Hoàng Đức Nhượng (60 năm tuổi Đảng), ở chi bộ thôn 2.

Tặng quà đảng viên Lê Hữu Châu (45 năm tuổi Đảng) ở chi bộ thôn 2.

Tặng quà đảng viên Nguyễn Ngọc Chinh (80 năm tuổi Đảng), ở chi bộ thôn 3.

Tặng quà đảng viên Đặng Khánh Đản (80 năm tuổi Đảng), chi bộ thôn Xuân Thịnh.

Phan Nga