Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác ứng phó bão tại xã Kim Tân

Chiều 24/8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại xã Kim Tân. Cùng tham gia đoàn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND xã Kim Tân báo cáo tình hình ứng phó bão số 5 với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Bưởi thuộc xã Kim Tân. Đây là đoạn đê được xác định trọng điểm cấp xã, từng xảy ra sự cố thẩm lậu nước khi mực nước sông Bưởi dâng cao. Đoàn cũng đã đi kiểm tra khu vực dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở tại thôn Ngọc Nước.

Đoạn đê tả sông Bưởi thuộc xã Kim Tân.

Theo báo cáo của UBND xã Kim Tân, trên địa bàn thôn Ngọc Nước có 14 hộ/60 khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Khu vực ngoại đê - thôn Ngọc Bồ có 99 hộ/449 khẩu cần được sơ tán khi có lũ lớn.

Ngoài ra, hồ Đồng Nga - hồ chứa nhỏ do UBND xã quản lý đang bị hư hỏng, cống lấy nước bị lùng mang, tràn xả lũ đã xuống cấp, chỉ có thể vận hành tích nước hạn chế trước mùa mưa lũ năm 2025, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao đổi với người dân để nắm bắt tình hình phòng, chống bão số 5 tại địa phương.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền xã Kim Tân khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tăng cường tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí nhấn mạnh: Với đặc thù có tuyến đê sông Bưởi cùng nhiều vị trí xung yếu, xã Kim Tân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó bão số 5; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án, sẵn sàng triển khai quyết liệt, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Đoàn kiểm tra khu vực dân cư thôn Ngọc Nước có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa bão, mực nước trên sông Bưởi và các sông, suối lớn. Khi có tình huống xấu, phải kiên quyết tổ chức sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để bà con ở lại các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét.

Đồng chí yêu cầu địa phương phải khẩn trương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn, có phương án bảo đảm an ninh về tài sản cho Nhân dân; kiểm tra kỹ điều kiện tại nơi sơ tán để bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho người dân, từ lương thực, nước uống đến lực lượng hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nắm bắt tình hình phòng, chống bão tại thôn Ngọc Nước.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo địa phương phối hợp với đơn vị thủy nông chủ động phương án tiêu cạn nước đệm trên đồng ruộng, khơi thông kênh mương, dòng chảy để thoát nước nhanh, giảm thiểu nguy cơ ngập úng diện rộng.

Đồng chí lưu ý các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hệ thống hồ đập, công trình hạ tầng trọng yếu; triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại những tuyến đường ngầm, tràn, khu vực sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đồng thời, chính quyền cơ sở cần tích cực tuyên truyền, thông tin về diễn biến mưa bão đến tận thôn, bản, khu dân cư để người dân chủ động phòng tránh.

Minh Hằng